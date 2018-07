UNTOLD 2018. Tu ştii povestea festivalului?

UNTOLD 2018. Tu știi povestea festivalului?

Cel de-al patrulea capitol al celui mai bun festival din Europa, UNTOLD, continuă în 2018 cu o nouă poveste – WOLF SPIRIT - în care își fac apariția noi personaje fantastice, care ghidează spre scenele festivalului zecile de mii de fani.







Fiecare ediție a festivalului UNTOLD dezvăluie un nou capitol din povestea nespusă a Tărâmului Nopții și Magiei, tărâm ocrotit de Magicianul Milenar. În acest an fanii festivalului vor face cunoștință cu noi personaje, care îi vor conduce printr-o lume a iubirii, a luptei binelui împotriva răului, dar vor cunoaște și o lume în care omul intră într-o comuniune magică cu natura. WOLF SPIRIT este cel de-al patrulea capitol din povestea UNTOLD, pe care participanții festivalului îl vor descoperi în perioada 2 - 5 August.







O NOUĂ LUME DE POVESTE UNDE FANTASTICUL SE ÎMBINĂ CU REALITATEA!







Universul UNTOLD se dezvoltă în acest an, cu o poveste și mai spectaculoasă, care aduce în prim plan două noi personaje: Regele Războinic și Preoteasa Înțelepciunii.







Regele Războinic este protector al ținutului și este mai puternic ca orice altă ființă cunoscută pe Pământ, iar Preoteasa Înțelepciunii este înzestrată cu darul de a prevesti viitorul și de a împiedica răul să-și facă simțită prezența pe Pământ.

Cei doi sunt predestinați să aibă o legătură specială, alimentată de forța lor comună – capacitatea de a controla și de a valorifica atributele animalului lor spiritual: LUPUL.







Uniunea dintre cei doi lideri ALPHA le permite să invoce Spiritul Lupului. Împreună vor fi conducătorii unei armate de lupi războinici și vor proteja tărâmul fantastic UNTOLD, alături de Dragon.







FII PERSONAJUL TĂU PREFERAT ÎN POVESTEA UNTOLD!

Dacă anul trecut scena principală a fost dominată de Dragon, în 2018 va fi acaparată de cele două personaje principale din acest an, Regele Războinic și Preoteasa Înțelepciunii. Mainstage-ul va avea o dimensiune și mai mare ca în anii precedenți și se va transforma în WOLF’S NEST.







Celelalte scene pe care această fantezie reală, Untold 2018, Capitala Nopții și a Magiei ni le propune anul acesta, au propriile firi narative: Galaxy, Alchemy, Elements, Daydreaming, Forest, Time, Casino, Trance, toate ascund câte o lume unică și toate au un mesaj unic de împărtășit cu fanii festivalului și nu numai. Participanții pot trăi împreună în locul unde se unesc cele două lumi, cea reală și cea fantastică, pentru 4 zile și 4 nopți de august, unde altundeva decât în inima fermecată a Transilvaniei, Cluj-Napoca. Participanții sunt încurajați să se implice în poveste și să-și dea frâu liber imaginației, dar și creativității, transformându-se pentru patru zile și patru nopți în personajele lor preferate. Fanii festivalului sunt invitați să-și creeze propriile costume pe care să le poarte în tărâmul magic, UNTOLD.







UNTOLD 2018 va avea loc în perioada 2-5 august la Cluj-Napoca.