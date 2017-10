Unitate medicală pentru persoanele vulnerabile

Asociația Română Anti - SIDA (ARAS), filiala Constanța, lansează două proiecte: „Start” și proiectul de dezvoltare „Intervenții de teren pentru prevenirea HIV/HVB/HVC în rândul persoanelor celor mai vulnerabile”. Este vorba de lupta împotriva HIV/SIDA, împotriva virusului hepatic B și a virusului hepatic C. Al doilea proiect este o continuare a proiectului „Seară de seară”, derulat în 1999. Echipa formată din patru persoane va merge pe teren pentru a identifica persoanele vulnerabile, va oferi consiliere, educație, va face teste rapide pentru depistarea SIDA, va distribui materiale de prevenire. Coordonatorii proiectului așteaptă să le vină o unitate medicală de la București, în două săptămâni. „Problema este că nu am găsit un medic care să ne ajute. Ne-am dori și implicarea comunității locale”, a declarat Sorin Vințeanu, coordonatorul proiectului. „Dacă până acum erau echipe separate pe etnie, sex, acum se va merge pe o abordare a tuturor grupurilor”, ne informează Sorin Vințeanu. Un obiectiv important al proiectului este reducerea riscurilor de infectare cu virusul HIV prin creșterea accesibilității la servicii medicale, adică testare și tratament sau servicii medicale pentru utilizatorii de droguri injectabile, de exemplu. Proiectul „Intervenții de teren pentru prevenirea HIV/HVB/HVC în rândul persoanelor celor mai vulnerabile” este finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, are un buget de aproximativ 10.000 de euro pentru următoarele șase luni pentru Constanța și va dura doi ani. Suma poate crește sau se poate micșora pentru următoarea perioadă, în funcție de rezultatele obținute.