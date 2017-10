Unde vă mai puteţi angaja în străinătate

Unde vă mai puteți angaja în străinătate

Dacă doriți ca 2012 să vă aducă un loc de muncă nou puteți să alegeți un post din cele 295 disponibile, în prezent, în străinătate. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța propune, prin rețeaua Eures, job-uri în Belgia, Danemarca, Germania, Norvegia, Malta și Republica Cehă. În Belgia vă puteți angaja ca și asistent medical. Salarizarea este cea prevăzută de legislația belgiană și se aplică în funcție de vechime. Astfel, pentru primul an lucrat primiți 2.142,16 euro brut, pe lună, adică 13 euro brut pe oră, 25.705,98 euro brut pe an.În Danemarca se caută în continuare 25 de stagiari-lucrători calificați în ferme de crește a animalelor, ser și ferme de cultivare legume și fructe. Salariul este de aproximativ 1.260 de euro brut lunar. Se scad contribuția socială, chiria lunară și impozitul. Dacă aveți pregătire de inginer puteți opta pentru unul din posturile oferite de Ares în Germania, în domeniul aerostructurilor. Salariile sunt negociabile. Tot în Germania se caută asistenți medicali generaliști, cu o retribuție între 1.500 și 2.000 de euro brut pe lună. În Norvegia sunt disponibile posturi de tehnicieni (ingineri) de transmisii și de radio. Aceștia vor primi minim 40.000 de euro brut pe an și vor avea asigurate cheltuielile de călătorie în interesul serviciului. Tot în Norvegia vă puteți angaja ca și bucătar sushi, post pentru care veți avea un salariu de aproximativ 44.800 – 57.600 euro brut pe an. Ceva mai puțin plătit este postul de operator mașină de găurit din Republica Cehă, pentru care salariul oferit este de 700 de euro pe lună.Persoanele care sunt interesate și doresc informații suplimentare se pot adresa Compartimentului Eures din cadrul A.J.O.F.M. Constanța, consilier Elena Pană – tel. 0241/481.553 sau pot afla pe site-ul www.eures.anofm.ro.