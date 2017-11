Unde şi cum găsim candidați pentru munca în străinătate

Unde și cum găsim candidați pentru munca în străinătate

Pentru locurile de munca in strainatate nu ar trebui să fie o problemă să gasim forță de muncă. Cei drept însă, că și la noi în țară și pentru străinătate este greu să găsești oameni serioși, apți de muncă, calificați și care să se încadreze cerințelor angajatorilor.Târgurile de locuri de muncă vor pune la bătaie întotdeauna și locuri de munca pentru candidați doritori să lucreze în străinătate. Pentru aceasta trebuie să fim atenți la mijloacele mass media care anunță organizarea acestor târguri, să vânăm cele mai bune oferte la care ne încadrăm.Pe site-urile de profil care recrutează personal putem să alegem să ne prezentăm la câteva interviuri sau să aplicăm măcar un CV și să trimitem o scrisoare de intenție în care să ne arătăm dorința că suntem interesați de locurile de muncă care ni se par mai atragătoare din punct de vedere financiar și nu numai.O experiență foarte mare în oferirea unui loc de muncă o are agenția Passing Through Jobs. Aceasta recrutează candidați pentru munca în străinătate. Tinerii trebuie să se considere norocoși deoarece această agenție le oferă oportunități excelente de a se dezvolta, a se acomoda cu viața din străinătate și a da tot ce pot din ceea ce au acumulat aici în țară. Din păcate tinerii proaspat ieșiți de pe băncile facultăților nu vor putea obține salarii foarte mari, însă sunt forțați să accepte joburi sub nivelul lor de pregătire pentru a obține încredere și a căpăta experiența necesară care îi va ajuta în slujbele viitoare.Tinerii educați au oportunități mari în țările precum Germania, Austria, Belgia, Franța, Marea Britanie. Acești angajatori oferă condiții stricte de muncă, însă intr-un cadru foarte bun de lucru. Passing Through Jobs oferă traininguri pentru tinerii educați, programe de dezvoltare profesională. Branduri de lux oferă astfel de programe și joburi pentru candidații educați. Salariile pentru astfel de joburi sunt cuprinse între 1500 și 2500 de euro, fiind oferite și bonusuri.Cei care aleg să participe la astfel de joburi vor lua parte la un program de recrutare și vor avea recunoscute rezultatele printr-un cetificat ISMM care este un document oferit de Institutul Britanic de Marketing și management în vânzări, acreditat.Vom putea găsi candidați pentru munca în străinătate în toate domeniile, care își caută locuri de muncă serioase și bine plătite și pe anunțurile on line, site-uri specializate sau rețele de socializare care promovează astfel de anunțuri. Există oameni serioși care își caută de lucru în străinătate și încearcă toate căile posibile.Banca de joburi oferă locuri de muncă în străinătate, atât direct cât și prin colaborări cu agenții și angajatori din străinătate.Tjobs a fost înfințată în anul 2009 și a colaborat cu agenții din Europa, acest lucru ducând la formarea unei platforme care se ocupa cu plasarea candidaților pentru munca in strainatate , în partea Europei.Prin agențiile de crewing putem găsi personal navigant care dorește să muncească pe vase la companii din străinătate, unde pot câștiga bani frumoși. Majoritatea celor care vor să plece să lucreze pentru companii străine sunt cei care au terminat o facultate în domeniu, cursuri de specialitate dar nu numai. Sunt companii care acceptă candidați ce nu au cursuri specializate pentru personalul navigant ci doar cursuri acreditate în domeniul bucătăriei, ospătăriei. Pe vapoare este nevoie de personal iar companii de crewing oferă salarii mult mai bune decât cele de pe uscat și acest lucru îi atrage pe tinerii care vor să înceapă o carieră aici.Târgurile de joburi sunt foarte bune pentru cei care nu știu să redacteze corect un CV. Candidații cei mai buni pentru munca în străinătate sunt tinerii, cuplurile dar mai ales cei cu experiență. Chiar dacă uneori tinerii au foarte multă experiență, la noi în țară nu primesc încrederea necesară pentru a primi joburile la care aspiră. Drept urmare ei se îndreaptă încă din facultate către țări străine care îi primesc acolo pentru a continua studiile și pentru a lucra chiar și cu jumătate de normă, astfel câștigând experiență și îmbunătațindu-și portofoliul care îi va ajuta după terminarea facultății în cazul în care se vor hotărâ să rămână în străinătate.În București există Facultatea Politehnică care pregătește studenți în Antreprenoriat, Ingineria și Mangementul Afacerilor instruind tinerii studenți încă de pe băncile facultății să conducă afaceri proprii în țară și străinătate. Se pot face schimburi de experiență cu studenți din țări străine încă din timpul facultății, schimburi care cu siguranță vor pregăti tinerii pentru munca în străinătate, le vor da curaj și le vor deschide ochii către noi oportunități.Târguri de joburi au oferit locuri de muncă în străinătate și pentru cei care au vrut să plece pe vase de croaziere mici, pe Dunăre. Salariul minim este în jur de 600 de euro, la acesta adăugându-se bacșișurile, pe posturi de ospătar, șef de sală, maseur, spălător de vase, barman, menajeră, etc.Contractele oferite pentru candidați sunt destul de mari, în jur de șapte luni, iar pe lângă limba engleză se cere neaparat limba germană, care este necesară pentru posturile în care candidații vor lua direct contact cu pasagerii.Aceste joburi le putem găsi tot pe site-urile de joburi și la târguri care se organizează în paralel cu alte tipuri de joburi pentru străinătate sau se organizează strict pentru acestea.Jobselection are un site special pentru vasele de croaziere, un site bine pus la punct cu companiile care oferă locuri de muncă, cu interviurile programate. Candidații pot opta foarte ușor pentru ceea ce vor și deasemenea vor afla detalii despre ceea ce presupune jobul respectiv. Compania funcționează din anul 1994, este o firmă serioasă care activează în Brașov, având și programe de traininguri pentru a îmbunătăți cunoștințele candidaților pentru munca în străinătate.Candidații care vor să muncească în străinătate au acum în 2017 multe oportunități prin care pot găsi locuri de muncă ce se vor ridica la așteptările lor. Trebuie doar să tastați cu încredere pe Google ceea ce vă interesează și cu siguranță veți găsi aceste site-uri menționate în acest articol, site-uri de încredere care trimit oameni la muncă în străinătate.