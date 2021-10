Unde se pot testa constănţenii gratuit pentru depistarea noului coronavirus

Nouă farmacii din Constanţa şi una din comuna Cumpăna pun la dispoziţie teste rapide gratuite, pentru depistarea virusului SARS-CoV-2. Echipamentele sunt furnizate de Ministerul Sănătăţii, care a făcut publică lista unităţilor respective.Este vorba despre:Farmacia Medimfarm Topfarm 1 Constanţa – strada Sentinelei nr. 28,Farmacia Medimfarm Topfarm 2 Constanţa – strada Ştefan Mihăileanu nr. 11, bloc C1, parter,Farmacia Help Net 80 – bd. Ferdinand nr. 118, bloc MTTc, parter,Farmacia Help Net 289 – strada Nicolae Iorga nr. 28, bloc MD6B,Farmacia Help Net 253 – strada Cişmelei nr. 16,Farmacia Help Net 288 – bd. Tomis nr. 314, bloc LT5B, scara C,Farmacia Elisan Farm – strada Unirii nr. 70, bloc D, parter,Farmacia Elisan Farm – strada Soveja nr. 68A, bloc O6, parter,Farmacia Elisan Farm – strada Cişmelei nr. 2, bloc LA, scara C, ap. 43, parter.De asemenea, sun disponibile teste gratuite la farmacia de pe Şoseaua Constanţei nr. 114, blocul F9, scara A, ap. 2, din Cumpăna.