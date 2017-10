Unde se pot angaja şomerii constănţeni

1

Pentru CRINA de ieri si toti agramatii PDL-isti :

asa si? Radu Mazare este intradevar infectat de 8 ani, iar viata ii este oricum limitata. Vai ce stire noua. O stie si Nicusor Constantinescu, insa totul este tinut evident sub tacere, in mare din motive politice. Oricum asemenea lucruri nu se dau public, cu una cu alta. Uitati-va la fata lui de aproape si la structura epidermei. Este primul lucru dupa care poti sa iti dai seama de starea agravata in care se afla Radu. Pielea sa este scorojita, edilul folosind machiaj si fond de ten pentru a-si cosmetiza semnele de deteriorare fizica, din ce in ce mai vizibile. De asemenea, boala ii determina o slabire continua a organismului si o pierdere in greutate accentuata. Uitati-va la picioarele sale, vor ajunge treptat piele si os. Iar asta nu e de ras. Omul trebuie sa se tina de sport si sa aiba o nutritie extrem de echilibrata. Acum cativa ani de zile, aparusera zvonuri in media ca Mazare ar fi fost in Brazilia sa-si schimbe ficatul. S-a facut o gramada de zarva mizerabila si galceava propagandista, insa nimic nu a fost clarificat. Acum insa s-a aflat ca el de fapt fusese atunci la clinica din Sao Paulo, unde i-a fost detectata maladia si unde se deplaseaza periodic pentru control. Asta ca sa nu mai vorbeasca lumea despre faptul ca ar avea afaceri ilegale si hoteluri de lux in Brazilia. De asemenea, in Madagascar exista o clinica vestita izolata de mass-media, subventionata de rusi si chinezi, pentru research-ul evolutiei si tratamentul bolii. Mazare a devenit astfel interesat de institutie, unde isi face tratamente si proceduri pentru incetinirea procesului. Asadar, sa nu mai fim rai totusi. Omul chiar se lupta cu viata. El nu merge acolo in vacante sau pentru distractie, ci pentru tratament. Iar ca primar a fost bun, chiar daca nu i-au iesit toate cele planificate si in pofida faptului ca este criticat non-stop. Fiti sinceri cu voi si uitati-va la oras si cate s-au facut in mandatul sau. Care alt primar a mai ajutat batranii ca el? Hai sa incercam sa nu mai judecam omul cu una cu doua, caci fiecare este cu necazurile sale in viata. Iar boala sa nu este motiv de gluma.