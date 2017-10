Unde se mai găseşte de muncă în străinătate

Unde se mai găsește de muncă în străinătate

Când vor un trai mai bun și un salariu mai mare, românii aleg calea străinătății. Unii pleacă siguri pe ei și pe faptul că acolo se plimbă câinii cu covrigi în coadă, alții sunt mai sceptici și caută până sunt convinși că au găsit ceea ce le trebuia.Însă, în ultima perioadă, nici prin alte țări nu se mai găsește chiar așa de ușor de muncă. Spaniolii nu ne mai lasă să muncim pentru ei decât pe anumite meserii, britanicii nu mai sunt nici ei prea încântați de imi-granți, în Italia deja e plin de români, iar patronii au început să-i evite.Agenția Județeană pentru Ocu-parea Forței de Muncă propune, săptămânal, prin rețeaua Eures, diferite posturi în țări din Europa. În prezent, în Germania, se caută asistente sau asistenți medicali. Salariul este de aproximativ 2.000 de euro brut, pe lună. Park Café Munchen angajează ajutor de bucătar, cu un salariu între 1.200 și 1.400 de euro brut, pe lună, plus bonusuri scutite de impozit, și bucătar, cu un salariu între 1.500 și 2.000 de euro brut, pe lună, plus bonusuri scutite de impozit, în funcție de calificare și experiență.Ingineri în Germania și LituaniaTot în Germania, sunt disponibile posturi de șef de echipă Stress, senior inginer Stress, manager senior validare Stress (Airbus), ingineri de proiectare aerostructuri și ingineri de specialitate toleranță distrugere. Retribuția este negociabilă pentru fiecare meserie în parte.În Lituania, A. Zilinskio ir ko UAB angajează un inginer constructor șef și un inginer în domeniul energetic. Salariul este între 2.000 și 3.500 de litas net, pe lună. Pentru Malta, oferta cuprinde un post de manager de restaurant și un post de personal de așteptare. Salariul este negociabil.Oferte tentante sunt și în Polonia, pentru cercetători asociați (salariu - 5.500 zloți polonezi pe lună), post-doctoranzi (9.500 zloți pe lună), cercetători biomedicali (5.500 zloți pe lună). De asemenea, în Lituania se caută ingineri constructori șefi și ingineri în domeniul energetic, salariul oferit fiind cuprins între 2.000 și 3.500 litas net, pe lună.Aproape 250 de lei pe zi în Marea BritaniePe site-urile de specialitate, se mai găsesc posturi pentru îngrijire copil sau bătrân în Marea Britanie sau infirmieri în Anglia. Candidatul ideal trebuie să nu aibă antecedente penale, să fie clinic sănătos, să cunoască limba engleză la nivel mediu sau conversațional, să dea dovadă de sociabilitate, răbdare, maleabilitate și adaptabilitate și, neapărat, să aibă experiență în domeniul asistenței sociale. Durata unui contract este de minimum șase luni - un an și se muncesc cel puțin 40 de ore pe săptămână. Salarizarea minimă se încadrează între 5,93 lire sterline brut, pe oră, pentru persoanele cu experiență, dar fără calificare și 6,00 lire sterline brut, pe oră, pentru persoanele cu experiență și cali-ficare.Recepționere cu 1.000 de euro în FranțaDacă știți ceva franceză, sunt posturi și în Franța, pentru per-soane calificate în domeniul tinichigeriei, instalatori panouri solare, recepționere și cameriste, dar și muncitori calificați pe șantierele de construcții. Salariile oferite sunt în jur de 1.000 de euro pe lună.Oriunde intenționați să plecați să munciți, trebuie să știți că regulile sunt foarte stricte și că acolo chiar se muncește, fără proverbialele pauze lungi și dese din România, fără „noi ne facem că muncim, ei se fac că ne plătesc!”.