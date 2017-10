Unde putem să facem grătar de 1 Mai în judeţul Constanţa

3

gratarul

in constanta...tara lui mazare voda, cartierul poarta 6... uitat de lumea reala...citiva martalogi fac in fiecare sfarsit de saptamana sambata si duminica...de pe la 10 pana pe la 16...gratare,cu foc in marginea parcarii...langa masini. au grija sa nu fie langa blocul lor ,ca nu cumva sa-i deranjeze pe vecinii , lor dar vin spre blocul meu fara sa le pese ca pe caldura asta vrem si noi sa stam cu geamurile deschise, mai ales noi,cei de la parter.garcea trece si se face ca nu-i vede,ca au rude la primarie, iar restul de oameni nu au ce face.prefera sa taca si sa inhaleze fumul in casa , decat sa se certe cu ei. in poarta6 , in parcarea blocurilor fd26,fd27,fd28,fd29,fd30. stie cineva unde pot sa-i reclam??? ca eu unul m-am saturat...