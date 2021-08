Unde-i lege nu-i tocmeală, dar nu şi în Mamaia! Şezlongurile sunt chiar în buza mării!

„Suntem din Săcele, Braşov şi nu am mai fost pe litoral de 10 ani. Acum am venit pentru patru zile şi nu avem un buget prea mare. Am cheltuit 1.000 de lei pentru cazare şi ne mai râmân de cheltuială cam 200 de lei pe zi. Mai mâncăm o pizza că este mai ieftină, o clătită, un suc, o bere şi cam atât. E bine că avem copiii mari şi nu sunt cu noi. Nu închiriem şezlonguri şi ne bucurăm că suntem la mare”, ne-a mărturisit Ioan Tudorache, pensionar.















Restaurantele şi terasele din zona Cazino din Mamaia frumos amenajate îşi aşteaptă oaspeţii cu feluri de mâncare româneşti şi internaţionale. Unele au afişat meniul zilei care conţine o ciorbă la alegere, un fel doi şi un desert. Totul la 31 de lei. Dacă vrei să savurezi o saramură de peşte, în funţie de soi şi local preţul variază între 48 de lei cea de crap şi 60 de lei cea de calcan. Vedeta incontestabilă este hamsia. La piaţă costă între 9 lei şi 13 lei kilogramul, iar la o terasă în Mamaia preţul este de 40 de lei porţia de 200 de grame. Pe principiul, „acum ori niciodată” şi proprietarii de localuri, pensiuni şi studiouri vor să-şi scoată pierderile din pandemie, oferind în schimb bietului turist, preţuri piperate.







Fără şezlonguri şi umbrele pe plajele noi, doar în hârtii



Şi pentru că tot vorbim de lege şi de respectarea ei, în zona unde plajele au fost lărgite, operatorii economici nu mai ţin cont de nimic. Banul să iasă şi oricine se poate așeza cât mai aproape de malul mării. Unii operatori s-au unit şi au tras şezlongurile la gura apei fără a mai ţine cont de prevederile Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL). La începutul lui iulie, noul director ABADL, Paul Cononov spunea că, „plajele extinse vor fi date spre închiriere din sezonul estival următor şi că, până atunci, nici un operator economic nu are voie să monteze şezlonguri, umbreluţe sau beach-baruri, spaţiul fiind destinat exclusiv turiştilor veniţi cu prosopul”. Contactat telefonic, chestorul Adrian Glugă a spus că „în perioada următoare for fi intensificate controalele pe aceste porţiuni şi amenzile vor fi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru cei care nu respectă legea”.











Turişti sunt şi cu prosop, dar cei mai mulţi sunt pe şezlonguri. Stau la plajă sub umbrele, fix pe malul apei. „Am plătit 250 de lei pentru şase zile. Am dat banii înainte să avem şeslongurile asigurate dimineaţa. Sunt chiar în faţă şi ascultăm şoapta valurilor. Ne-a făcut şi o reducere. Suntem mulţumite. Nu prea comandăm pe plajă că beach-barul este departe, dar dacă vrem o apă, un suc venim cu lada frigorifică”, ne-au spus două turiste din Bucureşti.











Alţi turişti au venit cu scaunele pliante de la studio, unde sunt cazaţi şi spun că nu mai recunosc Mamaia. „În anii trecuţi era staţiunea noastră de suflet. Nu era aşa de aglomerat ca în Eforie şi era lume selectă. Acum probabil că şi din cauza plajelor imense ai senzaţia că nu sunt turişti”, a declarat Toma I., turist din Alba Iulia. Întrebat de ce este cu şezlongul la purtător, ne-a spus că ştia că nu se închiriază, dar la noi nu se respectă nimic, a mai zis acesta. „Dacă e lege, nu-i tocmeală. Toată lumea trebuia să respecte directivele celor care au lărgit plaja. Nu ce este acum, fiecare face ce vrea!”, a adăugat dezamăgit turistul ardelean.





Discuţiile interminabile din luna februarie între agenţii economici şi reprezentanţii primăriei, dacă să mai fie magazine alimentare non-stop în Mamaia sau nu, se pare că s-au soldat cu un eşec. Suntem în vârful sezonului estival, şi la magazinele alimentare de pe promenada Cazinoului se comercializează, pe lângă apă şi băuturi răcoritoare, mezeluri şi produse lactate. Preţurile sunt duble faţă de marile magazine, unde o apă de 0,5 lei o cumperi cu 2 lei, iar în staţiune costă 5 lei. Alternativa alimentarelor sunt dughenele care vând pizza, produse de patiserie şi shaorma. Dar şi aici preţurile nu sunt mici deloc. Un şuberec este 8 lei, o felie de pizza 15 lei, iar shaorma cu de toate, 25 de lei. Turiştilor care fac sacrificii pentru câteva zile la mare, nu le dă mâna să mănânce în fiecare seară la restaurant.