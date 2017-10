UNDE FOREAZĂ CHEVRON ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA

10

Rromarlanul-caine rabiat uraste Omul si Omenia!

Cum este posibil?! Boborul vrea sa'si apere comorile din adincuri, dar suboameni-rabiati precum Poanta, Dush(k)a, Sova si Kkrau-Antonovescu au innebunit, literal, in cursa lor de a vinde tara, strainilor - vesi si vizita dementului Dushka in Augiashington D.C., unde suge licariciul si'i asigura pe Criminalii-planetari ca calaii din Afganistan se vor..."repatria" prin Karamurat si Kustendge - sa ne'ntrebam ce "patrie" au mercenarii narcomaniaci sau retarzi, negri sau albi, ce au macelarit cateva sute de mii de Afgani, din 2001 pana azi. --- Nu inteleg ceva - Jewnglishtanezii-Megalomaniaci terorizeaza omenirea, ei distrugand cateva popoare in ultimii 20 de ani, printre care si boborul Rromarlan, dar, in acelasi timp, ei sunt "preocupati" de ideea de fericire. Cititi aici: http://www.huffingtonpost.com/2013/10/22/denmark-happiest-country_n_4070761.html?icid=maing-grid7%7Cmain5%7Cdl2%7Csec1_lnk2%26pLid%3D395069 --- "The six factors for a happy nation split evenly between concerns on a government- and on a human-scale. The happiest countries have in common a large GDP per capita, healthy life expectancy at birth and a lack of corruption in leadership. But also essential were three things over which individual citizens have a bit more control over: A sense of social support, freedom to make life choices and a culture of generosity." --- Traducere: Acesti sase factori ce fac o natiune fericita, se impart egal intre preocuparile guvernamentale si o scara a valorilor umane. Cele mai fericite tari au in comun un PNB mare, speranta de viata sanatoasa la nastere, si LIPSA coruptiei in conducere. Deasemeni esentiale sunt trei lucruri asupra carora cetatenii INSISI au un autocontrol riguros: dorinta de ajutor social, libertatea de a’ti alege soarta si generozitatea naturala accentuata. --- Ultimele randuri din traducere, ne arata ce inseamna a fi Om - un Om civilizat, uman. Faceti comparatie cu starea psiho-somatica a Nebunistanezilor, atmosfera animalica in care vegeteaza, generata de DECADENTA dementiala a celor 0,15% suspusi.