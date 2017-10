Unde este oprit curentul astăzi

Furnizarea energiei electrice este întreruptă, astăzi, în câteva zone din județul Constanța. Astfel, curentul este oprit încă de la ora 08.00 dimineața în localitățile Tichilești și Ovidiu și se va relua diseară, la ora 18.00.Totodată, de electricitate nu au parte, astăzi până la ora 16.00, nici abonații din Cernavodă care locuiesc la blocurile H1, H2, H4, scările A, B, C și D, la bl. H3 - scările A, B și C, la bl. H5-sc. A și la bl. H6, scările C, D și E. Energia electrică este oprită și la Centrala Termica - Bl. H3, dar și pe strada Cazarmii din localitate. Măsura a fost luată pentru lucrările anuale de reparații și întreținere instalații și rețele electrice, dar și posturi de transformare.