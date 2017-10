Unde ajung scrisorile pentru Moş Crăciun

Unde ajung scrisorile pentru Moș Crăciun

„Dragă Moșule, eu am fost cuminte și ascultător. La grădiniță am mai supărat-o pe doamna, căci nu vroiam să spun poeziile la repetițiile pentru serbare, acasă am mai pus jucăriile mele în acvariul peștilor, dar în rest nu am făcut prea multe rele. Eu vreau să îmi aduci o bicicletă fără roți mici, ca să ies cu ea în parc, la primăvară, dar și o mașinuță cu telecomandă, să mă joc cu tati, în casă. Mami vrea un bebeluș, adică o surioară pentru mine, și tati vrea o mașină mai mare. Poate pui ceva în desaga ta și pentru ei. Te iubesc, pentru că ești bun!”Așa sună una din miile de scrisori pe care le primește Moș Crăciun an de an. Copiii îi scriu pentru a-i ușura misiunea de a le alege cadourile pentru Crăciun. Odată terminată scrisoarea, ea este depusă la Poștă, de unde pleacă spre căsuța lui Moș Crăciun.Ce adresă are Moș CrăciunPotrivit reprezentanților Poștei Române, în cele mai multe dintre situații, copiii trec pe plic adresa declarată de autoritățile finlandeze drept cea oficială pentru Moș Crăciun - Santa Claus - Main Post Office, Artic Circle, Rovaniemi, Finland. Mai rar, apare trecută o adresă din Alaska, populară în Statele Unite ale Americii. Atunci când nu trec o adresă completă pe plic, la destinatar scriu pur și simplu: Santa Claus sau Moș Crăciun, iar destinația este fie Polul Nord, fie Laponia.„Există mai multe adrese oficiale pentru Moș Crăciun. Administrațiile poștale din mai multe state au pus la dispoziția clienților diverse adrese oficiale pentru Moș Crăciun. În cazul unor țări este suficient la destinatar să fie trecut Moș Crăciun. Companiile poș-tale desemnează pentru această perioadă persoane care să trimită un răspuns copiilor. În Europa, a câștigat popularitate adresa pusă la dispoziție de către autoritățile finlandeze - Santa Claus - Main Post Office, Artic Circle, Rovaniemi, Finland”, declară repre-zentanții Poștei Române. Alte adrese de corespondență ce mai pot fi folosite sunt United States Postal Service - North Pole Holiday Postmark, Postmaster, 4141 Postmark Dr, Anchorage, AK 99530-9998; Canada Post - Santa Claus, North Pole, Canada, H0H 0H0; Royal Mail (Regatul Unit) - Santa Claus, Reindeer Land, SAN TA1 ori Finlanda - Santa Claus’ Main Post Office, Santa’s Workshop Village, FIN-96930 Arctic Circle.Nicio scrisoare nu e aruncată!Odată trecută și adresa, mai rămâne de pus doar timbrul. Dacă totuși, în graba cumpărăturilor, uitați de el, nu vă faceți griji, scrisoarea nu se va pierde. „Cele mai multe scrisori au timbre. Sunt foarte rare scrisorile fără timbre, însă în situațiile în care angajații Poștei Române întâlnesc o astfel de trimitere, ea este lăsată să treacă spre Finlanda”, explică reprezentanții companiei naționale.Chiar dacă Moș Crăciun are multă treabă în această perioadă, el citește toate scrisorile. „Nicio scrisoare nu este aruncată! Toate trimiterile ajung în Centrul Regional de Tranzit București, de unde sunt expediate spre Helsinki. De acolo, de ele se ocupă autoritățile finlandeze”, mai spun repre-zentanții Poștei.Îi trimit dulciuri, fotografii și chiar jucăreleSe întâmplă uneori ca micuții să trimită astfel de scrisori pe hârtie simplă, netimbrată, fără a o pune într-un plic. În ele apar povești despre viața de zi cu zi a expeditorilor și toate dorințele lor. „Micuții îi pun lui Moș Crăciun o mulțime de întrebări despre el însuși, despre spiriduși și reni. Partenerii finlandezi au dezvăluit că, nu de puține ori, găsesc în corespondența pentru Moș Crăciun desene, fotografii, diverse cadouri, prăjituri și dulciuri. Unii dintre acești copii se gândesc și la ajutoarele lui Moș Crăciun, trimițând pentru puii de ren suzete vechi și morcovi”, mai povestesc poștașii.