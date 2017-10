Un sublocotenent român a luat prizonieră, de unul singur, o armată de 1.343 de germani

7

pentru istoric si marinar

Mai istoric de mucava....adeverinta aia sau ce o fi ea spune ca „Se adeverește prin prezenta că sublocotenentul Beizadea Francisc, din Regimentul Geniu Marină, în zilele de 25 august până în ziua de 3 septembrie 1944, a luptat contra Trupelor Germane în Regiunea Călărași, capturând: 56 Ofițeri, 60 Subofi-țeri, 1227 Trupă și 18 Civili, precum și 8 Șlepuri și 2 Remorchere Germane. Prezenta adeverință se eliberează Ofițerului, pentru a se putea deplasa în Șocariciu, la Unitatea sa.“ Ori in articol se spune clar (de luna plina!) ca nu a fost nici o lupta ....germanii au dorit sa se predea pasnic....iar beizadeaua aia a ta , in loc sa-i predea armatei regale romane( in treacat spus care armata? ca era in buna parte ori in mainile rusilor ori in curs de dezagregare...care rege? ca fugise in Oltenia )i-a predat rusilor....care le-au gasit un spatiu care sa-i incapa....lebensraum....in Siberia....iar d-ta tu 144 marinarule....esti jalnic.....in prima postare nu am injurat si nici in prezenta...unde vezi d-ta injuraturi? cu injuraturi erati obisnuiti voi....inainte si dupa 23 08 44....Daca ar fi sa ne luam dupa capetele voastre, ne mai trebuia cateva Beizadele...si gata cu al 2-lea razboi mondila.....10 beizadele......10 armate germane capturate...si gata razboiul....!!!!!!!!!!!!!!!!!!SUNTETI JALNICI.....iar in ceea ce priveste comunismul nu mai confundati beizadelelor conducerea comunista ( care a facut si rele dar si lucruri bune) cu cateva milioane de membri de partid care nu aveau decat dreptul de a munci cinstit, de a nu fura , de a-si educa in spiritul cinstei copiii, de a avea grija de bunurile publice etc......Faptul ca acum avem pe Litoral zeci de hoteluri in Neptun, Olimp, Venus, Saturn, Mamaia , ca avem linii ferate electrificate, ca avem Canalul DMN..., ca avem Metroul si Transfagarasanul ( pe care poate te plimbi tu beizadea), samd...li se datoreaza oamenilor muncii nu capitalistilor de taraba.....Si nu mai umblati imediat cu tulburari de comportament...asa a fost etichetat ( de catre niste nemernici)si cel mai mare poet pe care l-au ivit si-l va ivi vreodata pamantul romanesc.....