Un "schelet" pe malul mării. Cazinoul, "reabilitat" doar cu vorbe şi hârtii

Un "schelet" pe malul mării. Cazinoul, "reabilitat" doar cu vorbe și hârtii

Îl vedem la fiecare plimbare pe faleză. Stă semeț în bătaia valurilor. Îi place să fie fotografiat de toți oaspeții, dar „sufletul” îi este distrus, plin de durere și suferință.Cazinoul Constanței, pasat de la o instituție la alta, lăsat să piară puțin câte puțin, pare pierdut pentru totdeauna. Anul acesta se fac zece ani de când ar fi trebuit să fie reabilitat, însă procedurile pentru restaurarea lui au fost anulate și vor fi reluate, nu se știe când. Iar de conservare nu se ocupă absolut nimeni.„Am făcut un tur al Cazinoului și este un dezastru ce se întâmplă acolo. Nu o să cadă, așa cum spun unii, căci structura, însemnând fundație, ziduri, stâlpi, planșee, este foarte solidă. A fost renovată între anii 1988 și 1989 și toți pereții s-au cămășuit cu beton armat, planșeele care erau din lemn s-au făcut din beton, sus în pod, este o structură foarte complexă metalică, din punct de vedere al structurii este ok, dar el riscă să rămână numai o structură, adică un schelet pe malul mării. Pentru că restul, finisajele interioare și exterioare sunt făcute praf și se degradează pe zi ce trece. Instalațiile, apă, canal sunt terminate, nici măcar nu e racordat la energie electrică. Tâmplăria este degradată, geamurile sunt sparte, tot ce este în afară de structură, totul este terminat”, povestește arhitectul constănțean Radu Cornescu.Se reiau procedurile de reabilitare a imobiluluiCazinoul ar fi trebuit să intre în reabilitare încă din anul 2015, după ce a fost preluat de Compania Națională de Investiții (CNI) de la Primăria Constanța, care a spus că nu are posibilitățile materiale de a-l renova. Însă procedurile au fost blocate după ce licitațiile de atribuire a lucrărilor de restaurare au fost contestate în repetate rânduri. Așa se face că, de zeci ani încoace, clădirea zace neizolată și neconservată. Mai mult decât atât, CNI anulează acum toate procedurile și le va relua în perioada următoare. Deci este foarte probabil ca imobilul să rămână neîngrijit încă mulți ani de-acum încolo.În atenția specialiștilor europeniÎn lipsa unei intervenții de urgență și implicării instituțiilor statului, o asociație din București, cu arhitecți din Cluj și specialiști din capitală, se luptă să mai salveze Cazinoul. Asociația Arché a propus introducerea clădirii monument pe lista celor mai periclitate situri din Europa, publicată bianual de Europa Nostra, o federație paneuropeană, ca parte a programului 7 Most Endangered.În cadrul programului sunt identificate monumente și situri din Europa aflate în pericol de distrugere și sunt mobilizați parteneri publici și privați, pe plan local, național și european, pentru a găsi un viitor viabil pentru acestea.Astfel, în prezent, Cazinoul se află pe lista scurtă a celor mai periclitate clădiri și este în atenția specialiștilor.„Din experiența noastră, simpla includere pe listă, urmată de discuții și dezbateri, a fost suficientă pentru deblocarea unor situații și salvarea monumentului. În cazul Cazinoului, se va analiza situația în care se află acesta, vor fi realizate rapoarte și se vor elabora soluții tehnice pentru conservarea și punerea lui în siguranță. Însă, deocamdată, nu este clar cine anume se ocupă de conservare. CNI, care a preluat clădirea pentru a se ocupa de restaurarea ei, spune că nu are abilitate de a o îngriji în perioada premergătoare restaurării, iar Primăria Constanța consideră că a predat Cazinoul către CNI și nu poate interveni până nu îl va prelua înapoi, după reabilitare”, a declarat arhitectul Ștefan Bâlici.Mai e mult până la faptePractic, Cazinoul rămâne în continuare în bătaia valurilor, însă ar trebui să stăm liniștiți că mai mulți specialiști și arhitecți își vor da cu părerea despre cum trebuie salvat. Acum, că au scăpat și de grija asta, instituțiile statului și autoritățile locale se vor putea preocupa în continuare liniștite de hârtiile lor plimbate dintr-un birou într-altul, de organizarea cu amatorism a unor licitații ce pot fi oricând și de oricine constestate și de simularea interesului pentru un monument istoric național.