Un român vorbeşte aproape 300 de minute pe lună, la telefonul mobil

1

Atentie mare la telefoanele mobile - nu este de gluma

Pacat ca nu dati si stiri despre ce radiatii emit telefoanele mobile, cat de periculoase sunt din aceasta cauza. De asemenea ar trebui sa prezentati si faptul ca mai multe persoane de pe glob au dat in judecata firmele de telefonie mobila acuzandu-le ca au facut tumori cerebrale datorita vorbitului la mobil. De asemenea, mobilul nu ar trebui tinut in buzunar sau in apropierea capului cand se doarme. Asta ar trebui sa faceti cunoscut.