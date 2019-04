"Un pomişor pentru viitor". Livezi de pomi fructiferi în școli, cu ajutorul cora România

"Un pomișor pentru viitor". Livezi de pomi fructiferi în școli, cu ajutorul cora România

Pentru al treilea an consecutiv, cora România pune umărul la îmbogățirea spațiului natural din unitățile de învățământ din comunitățile în care sunt prezente hipermarketurile, cu scopul de a oferi copiilor un mediu mai sănătos în care să crească și pentru a le insufla grija pentru natură.În plin sezon verde, voluntarii cora România, împreună cu elevii din școlile din apropierea hipermarketurilor, au plantat livezi de pomi fructiferi în grădinile școlilor și grădinițelor alese să facă parte din acest program.„E rolul nostru să fim alături de comunitățile din care facem parte, contribuind la creșterea armonioasă și sănătoasă a copiilor noștri. Entuziasmul copiilor care se implică an de an în proiect este cea mai bună motivație pentru noi să continuăm această campanie, care este deja la a treia ediție. În plus, ne bucurăm să avem alături numeroși voluntari care ne ajută să derulăm campania. Ceea ce este extraordinar la această acțiune e că ea produce efecte în timp. Copiii au grijă de pomii lor, îi văd crescând și înțeleg că este important să ai grijă de natură”, a declarat Camelia Popescu, Manager de Comunicare și Publicitate la cora România.Programul „Un pomișor pentru viitor” s-a derulat în toate orașele în care este prezent hipermarketul cora, precum București, Constanța, Baia Mare, Cluj, Drobeta Turnu Severin, Bacău și Ploiești.Lupta pentru un mediu înconjurător mai curat necesită implicare continuă, resurse, viziune. cora România derulează în acest scop o serie de campanii prin programul coraVerde.