Constanța, prin ochii tinerilor europeni

"Un oraș multicultural, încărcat de istorie, în care ne-am simțit ca acasă!"

Timp de nouă zile, Constanța a fost casă pentru cei 35 de tineri din Estonia, Italia, Spania, Ungaria, Macedonia și Polonia, participanți în programul Erasmus+, „Job Hunters“.Aflați pentru prima dată în țara noastră, respectiv în Constanța, tinerii au descoperit orașul la pas, zi de zi, iar impresiile despre locurile încărcate de istorie, despre clădirile cu povești de epocă, despre cultură, despre constănțeni și despre prieteniile legate aici sunt copleșitoare.La finalul experienței la Constanța, cele șase echipe de tineri au ținut să-și unească gândurile și trăirile pe meleaguri românești, în testimoniale pe care le-au lăsat ca amintire Asociației Youth Vision, organizație care le-a oferit posibilitatea de a se cunoaște și a se dezvolta socio-profesional, în cadrul proiectului de antreprenoriat social „Job Hunters”.„Am devenit o mare familie, iar aici, la Constanța, ne-am simțit ca acasă. Ne-am cunoscut, ne-am împrietenit, am învățat unii de la alții, am descoperit oameni minunați și prietenoși, ne-am jucat și, ca o familie unită, ne-am împărțit sarcinile, ne-am ascultat, am acceptat provocările iar acum, la finalul proiectului, plecăm un pic triști, dar mai bogați, determinați și plini de energie, pentru a împărtăși cu tinerii din comunitățile noastre toate lucrurile bune învățate aici, lucruri care ne vor ajuta să ne schimbăm viața și perspectivele de viitor”, spun tinerii europeni despre zilele petrecute la Constanța.Pentru fiecare dintre participanți, programul Erasmus+ și proiectul „Job Hunters” au reprezentat nu doar un proiect, ci o șansă de dezvoltare personală, de autocunoaștere și evaluare, de a-și depăși limitele și de a privi încrezători viitorul personal și profesional.„Trebuie să recunosc că am avut emoții în ceea ce privește acest proiect, întrucât este pentru prima dată când implementăm un schimb de tineri cu 35 de participanți. Cu toții au fost minunați, au venit cu o energie bună și dorință de a învăța și a cunoaște și, împreună, alături de colegii mei din echipă am dezvoltat un proiect unic. Cea mai mare satisfacție vine din faptul că toate lucrurile învățate aici îi vor ajuta să-și găsească un job în țara lor, să se dezvolte și să crească frumos. Dar toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără ajutorul voluntarilor, prietenilor mei ce au contribuit la un proiect de succes”, a declarat Daniela Enescu, președinte Asociația Youth Vision Constanța.Proiectul „Job Hunters”, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, s-a desfășurat, în perioada 20-28 martie, la Constanța. Până în prezent, peste 130 de tineri au ajuns la Constanța prin intermediul Asociației Youth Vision, ca participanți în programele Erasmus+. Alți zeci de tineri din țări europene vor ajunge la mare, anul acesta, pe proiecte Erasmus+ dezvoltate de către Asociația Youth Vision Constanța.