Un nou virus, asemănător pestei porcine africane, ameninţă România

Un nou virus, asemănător pestei porcine africane, amenință România

Prezent într-o conferință de presă la Instituția Prefectului, directorul adjunct al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ( DSVSA) a precizat că virusul pestei micilor rumegătoare a afectat Bulgaria și ar putea intra și ar putea in România."Momentan boala este departe de țara noastră, în sudul Bulgariei, dar trebuie să fim pregătiți pentru prevenirea apariției virusului. Este una dintre cele mai contagioase boli, și afectează rumegătoarele mici, oaia dar în special caprinele. Aproximativ 60 % dintre animalele infestate mor. Sunt afectate preponderent animalele tinere, iezii care au între patru luni și un an", a spus Ovidiu Airimițoaie.Potrivit acestuia, boala a evoluat din Coasta de Fildeș, a afectat întreg Orientul Mijlociu, Goergia dar și Bulgaria.„Din păcate măsurile sunt aceleași ca la pesta porcină africană. Animalele sunt izolate în perioada de suspiciune, se impune restricționarea circulației animalelor, momentan fiind luată măsura supravegherii circulației acestora. Noi avem o persoană desemnată care să se ocupe de acest lucru”, a mai spus directorul adjunct DSVSA.Pesta nu afectează și nu se transmite la oameni, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire, însă există un impact la nivel social și din punct de vedere economic. Incubatia virusului este de două- șase zile, iar evolutia poate fi supraacuta, acuta, subacuta, cronica si inaparenta.Forma supraacuta se intalneste la capre si se manifesta prin febra, stare tifica, anorexie, apatie, horipilatie.Febra este prezenta trei zile, perioada in care apar un jetaj mucopurulent, epifora, uneori ulceratii ale mucoasei bucale si congestie gingivala. In aceasta forma, boala evolueaza în șase zile, iar animalele mor in hipotermie.Forma acuta se caracterizeaza prin aceleasi simptome, dar evolutia este mai lunga.Narile se obstruiaza datorita jetajului, iar pe gingii la baza dintilor, pe limba, bucce, valul palatin si faringe, apar ulceratii. Pe suprafata limbii sunt prezente depozite membranoase, care la detasare lasa mucoasa sangeranda. Animalele mai prezinta sialoree, tuse, diaree cu fecale apoase si sangvinolente.Evolutia are o durata de aproximativ zece zile cu mortalitate la 100 % din cazuri. Formele mai lente, subacuta si cronica, sunt prezente ca urmare a formelor acuta si supraacuta. Simptomatologia este similara, dar durata este de aproximativ 15 zile si se caracterizeaza prin tulburari respiratorii (tuse, raluri umede, respiratie abdominala). Uneori, in jurul cavitatii bucale se gasesc papule similare celor din ectima contagioasa.De asemenea, se constata ulceratii in cavitatea bucala, iar pe esofag si faringe sunt prezenteeroziuni liniare, hemoragii liniare pe intestinul gros. cu aspect zebrat, in special la jonctiunea cecocolica. Toate aceste leziuni sunt caracteristice pentru pesta micilor rumegatoare.Sursa : www.realitatea.net