Un nou tun imobiliar, la Constanţa! Dispare încă un spaţiu verde, pe Şoseaua Mangaliei

Un nou tun imobiliar, la Constanța! Dispare încă un spațiu verde, pe Șoseaua Mangaliei

Constanța s-a umplut de blocuri și se construiește într-un ritm frenetic. Aceasta este o dovadă a dezvoltării orașului - susțin mulți, însă, atunci când sub betoane sunt decimate puținele spații verzi și parcări care ne-au mai rămas, nu putem să nu ne întrebăm unde ne vom înghesui cu toții, ce vom mai respira, unde se vor mai juca ai noștri copii…Cea mai nouă victimă a dezvoltării imobiliare este un teren de pe Șoseaua Mangaliei, în zona Abator, în dreptul blocurilor cu zece etaje. Practic, o parte din spațiul verde dintre blocuri, unde, pe vremea când acestea au fost ridicate, era un mini-părculeț cu flori, arbuști și copăcei, va fi acum ras și pe el se va înălța un turn cu opt etaje.Proprietarul, firma Cambela Prod, a obținut deja, pe 23 martie 2018, autorizația de construcție de la Primăria Constanța, cu o valabilitate de 12 luni. Conform documentului, imobilul va avea demisol, parter și opt etaje.Însă intențiile de a construi în zonă sunt vechi. Primul certificat de urbanism pentru terenul respectiv a fost obținut încă din primăvara anului 2014, dar lucrările nu au început. Inițial, imobilul ar fi trebuit să aibă zece etaje. Acum însă Serviciul de Urbanism din cadrul Primăriei Constanța nu i-a mai permis decât opt etaje, cu demisol și parter. Terenul a fost dobândit înainte de anul 2010, pe vremea când era primar Radu Ștefan Mazăre.În zonă, vestea că le vor fi tăiați copacii din fața blocului și că urmează să fie demarat un șantier pentru un bloc turn s-a răspândit repede printre locatari. Oamenii sunt revoltați și speriați că viața și confortul lor se vor schimba în rău.„Dacă se va construi aici și se va distruge această oază de verdeață, suntem terminați. Așa cum este ea, bună, rea, ne-a lăsat-o Ceaușescu să avem ce respira și să vedem iarbă și copaci în fața ferestrei. Acum vin oameni îmbogățiți peste noapte și ne distrug liniștea. Unde vor mai ieși copiii noștri să se aerisească, să se plimbe cu rolele, să bată mingea?”, se întreabă un locatar al blocului învecinat.Supărarea este mare, cu atât mai mult cu cât credeau că au scăpat și că a fost salvat acel spațiu verde.„Auzisem acum câțiva ani că urmează să se ridice un turn aici, dar nu s-a mai întâmplat nimic. Acum, că nu mai este Mazăre, să le dea la toți autorizații, am sperat că am scăpat de noii vecini. Să sperăm că și de data aceasta vor renunța să mai construiască. Nu înțeleg cum au reușit să pună mâna pe bucata asta de teren, căci aici a fost dintotdeauna loc liber, lăsat între blocuri, să putem respira. Au vândut fiecare bucățică și acum urmează să ne vândă și pe noi”, ne-a spus un alt constănțean din zonă.Cambela Prod este unul dintre marii investitori care se ocupă cu imobiliare în Constanța. În portofoliul firmei sunt blocuri în Mamaia, pe strada Cașin, în Faleză Nord și, anul acesta, va mai ridica un bloc cu cinci etaje, pe strada Biruinței, în cartierul Coiciu.Însă multe din lucrările lor au născut scandaluri, mai ales că toate au fost ridicate pe terenuri foste spații verzi din fața sau din spatele unor blocuri vechi. În 2016, au fost probleme cu un bloc de pe strada Belvedere, unde nu a fost respectată autorizația de construcție. Ulterior, pentru a intra în legalitate, a fost solicitată o altă autorizație. Însă, sesizată de către locatari, conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții a efectuat verificări pe șantier și a constatat alte numeroase nereguli, inclusiv faptul că a doua autorizație de construcție a fost emisă cu încălcarea prevederilor legale.