Un nou tun imobiliar la Constanţa! Au ras două grădini pentru a ridica blocuri

Un nou tun imobiliar la Constanța! Au ras două grădini pentru a ridica blocuri

Semnalul l-au dat locatarii din zonă care, deși știau că terenul este proprietate privată, în ciuda faptului că acolo a fost cândva o grădiniță de stat, au tot sperat că locul nu va fi transformat într-un tun imobiliar. Recent, însă, toate speranțele le-au fost spulberate când o drujbă a pus la pământ primul copac.„În Constanța, pe strada Corbului, se distruge alt spațiu verde. S-au tăiat vreo 50 de copaci și acum se sapă deja. De două zile sun în continuu la Inspectoratul de Stat în Construcții și la Poliția Locală și nu răspunde nimeni la numerele afișate de ei pe site-urile proprii. Nu este niciun panou pe care să putem citi ce se va construi, din vecini am auzit… vreo trei blocuri”, ne-a scris un cititor, pe adresa redacției.Ne-a lămurit cât de cât Serviciul de Urbanism al Primăriei Constanța, de la care am aflat că, în luna ianuarie 2017, SC Euro House Construct a demarat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de strada Corbului, strada I.L. Caragiale și Cimitirul Turcesc în baza Avizului de Oportunitate nr. 43181/2014. Ulterior, pe 28 aprilie 2017, același SC Euro House Construct SRL a obținut Certificatul de Urbanism pentru construirea de imobile cu două subsoluri, parter și zece etaje, locuințe colective cu spații comerciale la parter, împrejmuirea terenului și organizarea de șantier. De asemenea, pe 8 mai 2017, a ieșit și Certificatul de Urbanism pentru desființarea imobilului cu parter și un etaj deja existent pe terenul respectiv.Mai departe, la Registrul Autorizații Construcții, nu am găsit nicio autorizație pentru demararea lucrărilor la imobilele respective, deși, după cum se poate vedea și în fotografii, la fața locului se sapă deja în partea stângă a terenului, groapa semănând cu o fundație. De altfel, nici Euro House Construct nu apare cu vreo autorizație de construcție pe anul 2017, nici la adresa de pe strada Corbului, nici în altă parte. Muncitorii cocoțați pe utilaje nu au dorit să ne ofere nicio informație și nici nu am găsit vreun panou care să prezinte lucrările respective.„Nici nu a început bine șantierul și deja este plin de praf și de zgomot. Se sapă la mare adâncime, este clar că fac o fundație mare, pentru un turn ceva. Nu ni s-a spus nimic oficial, deși suntem în blocul de vizavi și toate ferestrele noastre sunt spre șantierul respectiv”, ne-a spus și un locatar din blocul alăturat.