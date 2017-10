UN NOU SCANDAL ÎN LUMEA MEDICALĂ. "A MURIT în staţia de autobuz, la 15 minute după externare!"

1

ancheta interna ?

asta e Romania, an de an li se maresc salariile preferential ....asistenta cu peste 4000 lei net, in conditiile in care 80% din timp sta la barfa ,facebuciuc,cafele... mizeria crasa , nu pt ca nu au materiale ci pt lene si puturosenie... cum adica ancheta interna? politie, dosar penal... omoara oamenii cu tranfuzii gresite caci le e lene sa citeasca ce scrie pe un flacon de sange si primeste o taiere de 10% din salar 3 luni... dupa ce a omorat un om !!!