Un nou restaurant „San Marco” în Constanţa. Delicii culinare pentru toate gusturile

Noul restaurant se află pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona campusului universitar, la parterul corpului B din complexul Aviatorii Residence, „turnurile gemene” din Constanţa, fix la intrarea în stațiunea Mamaia. Am reușit să găsim un loc de parcare, nu foarte greu, și am putut observa locația din exterior: o arhitectură foarte modernă, cu suprafețe vitrate foarte înalte și un design minimalist. Intrarea se face printr-o terasă generoasă, prietenoasă și cu fumătorii, iar la interior se continuă cu spații ample, aerisite, mobilier fresh și un bar metalic care domină încăperea.











Surpriza cea mai mare a fost să întâlnim în această locație numeroși studenți și tineri, dintre care cei mai mulţi de alte naționalități. Locul vibra de multă energie, vibe-ul general fiind că te afli în altă țară, multe laptopuri, multe zâmbete și, bineînțeles, multă pizza. Am luat loc în zona de cafenea a barului, unde am avut o discuție foarte plăcută și destinsă, din care am aflat foarte multe despre acest brand 100% constănțean, de la înființare și până în prezent, despre meniu, despre logistică, despre echipă.











Produsele „San Marco” pot fi găsite acum în trei restaurante: pe bulevardul I.C. Brătianu, în City Park Mall și în locația nouă din zona Campus, iar comenzile sunt distribuite dintr-un centru de livrări modern cu call-center integrat și un parc auto de 30 de mașini. Cel mai recent rebranding a fost și cel mai radical, s-a întâmplat în acest an când a fost schimbată în totalitate imaginea brandului, au fost refăcute website-ul și aplicația mobilă, design-ul ambalajelor, dar au avut loc și modificări importante care ţin de meniu, astfel că, la ora actuală, pe lângă sortimentele foarte diverse de pizza, paste şi salate, acum putem găsi și burgeri, wrapuri gustoase și sandwich-uri la cuptor.











Am fost surprinși să aflăm că „San Marco” este printre foarte puţinele restaurante care folosește mozzarella din lapte 100% în rețetele sale și cele mai multe ingrediente de bază vin de la furnizori români cu care compania are o relație de ani de zile, de pildă salamul livrat de un producător din Piatra Neamț este fabricat după o rețetă proprie exclusiv pentru „San Marco”. Ne bucură faptul că ne pregătesc surprize în continuare și sunt dedicați îmbunătățirii serviciilor de livrări la domiciliu și a experienței consumatorului, și ca să încheiem într-o notă la fel de destinsă, cum a fost după-amiaza noastră, ne-a plăcut textul regăsit pe cutia de pizza și vă redăm o parte din el: „Vrem sa mâncăm sănătos și gustos, așa că gătim ca pentru noi. Punem mult suflet în ceea ce facem, știm că doar așa menținem succesul unei afaceri de familie, așa ca a noastră. Și suntem siguri că aceste lucruri se văd, se gustă și se simt în toate produsele San Marco”.





Și ne place, în ultima perioadă ne place mult, din ce în ce mai mult, astfel încât ne-am hotărât să facem o vizită anunțată în cea mai nouă locație „San Marco” din Constanţa, unde am stat de vorbă cu unul dintre managerii companiei pentru a afla mai multe despre istoria și viitorul acestui brand.