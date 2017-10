Un nou restaurant Pasticceria D’Italy, în Constanţa

Un nou restaurant Pasticceria D’Italy, în Constanța

Iubitorii bucătăriei italiene au, începând de săptămâna aceasta, un loc nou în Constanța unde pot savura preparate italienești renumite.Pizza tradițională, paste autentice și diverse preparate spe-cifice Italiei, toate pot fi descoperite acum în noul restaurant Pasticceria D’Italy, din zona Cire-șica, pe strada Căpitan Dobrilă Eugeniu, la numărul E20.Savoarea Italiei, decorul și aerul mediteranean fac din restaurantul cu terasă un loc plăcut, unde puteți servi micul dejun, prânzul sau cina. „La D’Italy, constănțenii vor găsi numai preparate alese și rețete savuroase, atent selecționate, pentru a satisface cele mai rafinate gusturi.Meniul este diversificat și cuprinde o varietate mare de produse delicioase, dar și dulciuri apetisante. În cadrul Pasticceriei am dezvoltat și conceptul de Take Away, unde clienții pot comanda produsele la numărul de telefon 0727/348.259 și le pot ridica pentru acasă”, explică reprezentanții D’Italy.Ziua, Paticceria D’Italy începe cu alegerea celor mai proaspete ingrediente pentru ca masa clienților să fie cu adevărat una reușită.Meniul este mereu proaspăt, gustos și sănătos. Chiar și cel mai pretențios client poate regăsi în varietatea de produse ceva pe placul său.„Nu poți spune că ai cunoscut bucătăria italiană până nu ai gustat o porție de lasagna alla bolognese de la Pasticceria D’Italy. Tot aici vei găsi savuroasele pizze pregătite cu cele mai naturale ingre-diente și cu multă grijă și atenție, toate la prețuri accesibile”, au mai completat reprezentanții lanțului de restaurante D’Italy.