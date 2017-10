Un nou concept la Praktiker. Magazinul din Constanţa a fost reamenajat şi ne aşteaptă cu numeroase oferte

Un nou concept la Praktiker. Magazinul din Constanța a fost reamenajat și ne așteaptă cu numeroase oferte

De asemenea, noul portofoliu de produse se adresează atât profesioniștilor în amenajări și construcții, cât și clienților beneficiari finali.„Magazinul nostru din Constanța performează foarte bine și acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să îl includ pe lista primelor 10 magazine modernizate din rețeaua Praktiker. Mai mult decât atât, este și magazinul pe care l-am achiziționat recent, prin finanțare CEC Bank, cum este și cazul magazinului din Ploiești, modernizat și redeschis în luna martie. Procesul de modernizare a unităților noastre de vânzare este unul complex și de durată, dar îmi doresc să continui în această direcție și să investesc în toate magazinele Praktiker din România. Obiectivul pentru finalul de an este să ajungem la un număr de 20 de magazine Praktiker modernizate și redeschise”, a declarat Omer Susli, proprietar Praktiker România.Investiția în remodelarea magazinului Praktiker de la Constanța a fost de aproximativ 600.000 de euro.„Odată cu noul concept de magazin, le aducem clienților noștri din Constanța și promoții atractive. Astfel, pentru orice achiziție făcută în perioada 12-16 mai, clienții Praktiker Constanța primesc, sub formă de voucher, o reducere de preț egală cu valoarea TVA-ului de pe bonul fiscal. Reducerea este valabilă în perioada imediat următoare, 17 - 31 mai, pe un singur bon fiscal, și se va aplica sub formă de discount valoric”, a mai spus Mirela Ochiana, Marketing Manager Praktiker România.