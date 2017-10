Un nou concept la magazinul Arabesque Constanţa - Liga specialiştilor

Un nou concept la magazinul Arabesque Constanța - Liga specialiștilor

Magazinul Arabesque din Constanța a intrat, de ieri, pe piața materialelor de construcții din zonă cu un concept nou. Cu prilejul redeschiderii magazinului, destinat atât vânzărilor angro, cât și la bucată, Arabesque lansează în premieră, la Constanța, Liga specialiștilor, un concept dedicat meseriașilor.„Lucrăm cu marii jucători de pe piață de mai bine de 20 de ani, am acumulat experiență pe care acum o transmitem mai departe și spre specialiștii care lucrează pe cont propriu, care nu sunt neapărat angrenați în firmele de construcții foarte mari, ci execută lucrări și construcții mai mici, case private, cartiere rezidențiale mai mici, renovări. Constructorii, instalatorii, electricienii și nu doar ei, sunt categorii profesionale pe care ni le dorim aproape. Pentru ei am dezvoltat și lansăm, în momentul acesta, cel mai complex program de fidelizare de pe piața noastră, Liga specialiștilor, prin care le oferim multiple beneficii. Prețurile mici permanente și promoțiile dedicate sunt doar o parte a acestui program. Alte beneficii foarte importante pe care le oferim sunt transportul gratuit în Constanța și localitățile limitrofe, acces la ultimele noutăți în materie de tehnologii și materiale, retur de materiale, inclusiv surplusul achiziționat, rezervare și pregătire marfă prin telefon “, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marinela Bujor, reprezentantul companiei Arabesque.Se fac înscrieriLa Arabesque, pe bulevardul Aurel Vlaicu, micii meseriași, începători sau chiar experimentați, vor primi, pe lângă consiliere tehnică și formare profesională. „Dorim să dezvoltăm o relație aproape personală cu fiecare dintre cei care se vor înscrie în Liga specialiștilor. Avem colegi dedicați, care vor oferi consultanță tehnică tuturor celor interesați. În perioada următoare, vom pregăti cursuri și se-minarii pentru specialiștii înscriși. Ne dorim ca, împreună cu furnizorii și partenerii noștri, să ajutăm electricienii, instalatorii, tâmplarii, montatorii de acoperișuri, constructorii, finisorii, să treacă la materiale mai eficiente, la soluții tehnice mai avantajoase”, a mai explicat reprezentantul Arabesque.Prețuri „indecente“ la zeci de produseÎn magazinul de peste 4.000 de metri pătrați sunt expuse, spre vânzare, game diversificate de produse destinate construcțiilor și renovărilor, dar și mobilier. De asemenea, există o zonă de închiriere scule și unelte, de unde oricine dorește poate să închirieze temporar anumite scule de care are nevoie. „Am extins și diversificat gamele de produse și am adus la dispoziția tuturor celor care construiesc sau reamenajează materiale de construcții, finisaje, instalații, electrice, gresie, faianță, parchet, scule sau unelte, în stocuri aproape nelimitate.Sunt mai mult de 20.000 de articole în magazin, pe stoc, dar sunt și produse care se vor aduce la comandă. O altă noutate pe care o aducem este categoria de «prețuri indecente». Periodic avem o selecție de produse pentru care prețurile vor fi extrem, extrem de mici, în stocuri limitate”, a mai spus Marinela Bujor.