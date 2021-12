Un nou complex rezidenţial, în Mamaia Nord. Apartamente de lux, în zonă exclusivistă

Un nou proiect imobiliar a fost demarat, recent, în Mamaia Nord. Potrivit site-ului Administraţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, firma O.B.A. Different by Luxury SRL ridică un bloc cu patru etaje şi terasă, pe strada T2 din Năvodari. Este vorba despre un imobil pentru locuinţe colective cu parter, patru etaje şi terasă circulabilă, pe un teren amplasat în zona Trup Mamaia Nord din Năvodari.











Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, strada Unirii, nr. 23, judeţul Constanţa, zilnic, între orele 9.00 şi 13.00, şi la sediul titularei: O.B.A. Different by Luxury, cu sediul social în judeţul Constanţa, oraşul Năvodari, strada Albinelor, nr. 16, bloc A6, scara C, etaj 1, ap. 42, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 şi 13.00. Proiectul imobiliar se doreşte a fi unul deosebit. Construcţia va avea o arhitectură modernă şi un concept exclusivist, bazat pe finisaje premium şi materiale de cea mai înaltă calitate.











Conform Oficiului Registrului Comerţului, firma O.B.A. Different by Luxury este deţinută de Bogdan Alexandru Onea. Acesta este unul dintre cei mai tineri dezvoltatori imobiliari din judeţul Constanţa, dar pare că vine cu un suflu nou în peisajul urban. Investitorul a realizat mai multe proiecte imobiliare în zona Mamaia Nord, după cum reiese de pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa. Alte proiecte sunt în diferite stadii de avizare, pregătind intrarea pe piaţă cu 300 de apartamente noi în diferite zone deosebite din Mamaia Nord.











Potrivit unor surse, tânărul antreprenor deţine mai multe autoturisme de lux şi proprietăţi exclusiviste. Contactaţi telefonic, reprezentanţii O.B.A Different by Luxury au confirmat că este vorba despre un imobil cu o arhitectură deosebită şi că urmează şi altele. „Venim cu concepte noi şi construcţii cu calitate de top. Suntem modeşti, preferăm să muncim şi să ne facem remarcaţi în piaţa imobiliară prin rezultatele muncii noastre. Aducem arhitectură modernă, elegantă, diferită faţă de ceea ce vedem acum în staţiune, cu materiale şi finisaje premium”, au declarat, pentru „Cuget Liber”, reprezentanţii O.B.A Different by Luxury.