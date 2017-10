Un nou complex balnear şi de recuperare, în Eforie Nord

1

Primar mincinos

Se apropie alegerile si incepe sa dea drumul la toate minciuniel posibile! Cum este posibil sa nu se vorbeasca de una stfel de proiect pana acum? De ce nu renoveaza spitalul de la Eforie Sud, baza Traian, sau Grand-ul daca vrea sa creeze locuri de munca sau sa faca investitii in Eforie? De ce nu investeste in curatenia oraselor (Nord si Sud) astfel incat sa vina turisti de calitate nu doar pensionari sau saracii pamantului? Odata ridicata cota oraselor atunci investitiile vor veni de la privati nu va mai fi nevoie sa investeasca primaria in centre balneare! Un primar mincinos care nu a facut nimic in ultimele 2 mandate dar beneficiaza de o populatie tip meduza sau rima taratoare si fara coloana vertebrala!