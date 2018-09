Un nou ansamblu de locuinţe, la Constanţa

Un nou ansamblu de locuințe, la Constanța

Nevoia de apartamente încă este foarte mare la nivelul municipiului Constanța. Astfel, deși se construiește într-un ritm alert, investitorii par că abia fac față solicitărilor cumpărătorilor. Iar construcțiile încep să se apropie tot mai mult de zona industrială. În perioada următoare, va demara realizarea unui nou ansamblu de blocuri de locuințe colective și spații comerciale, în zona Halta Traian.Proiectul rezidențial este realizat de SC Five Holding SA, care va ridica la capătul străzii Eliberării, chiar între Halta Traian și calea ferată, mai multe blocuri cu șase și șapte etaje. Potrivit memoriului depus la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, scopul investiției constă în construirea unui ansamblu de blocuri cu funcțiunea de locuire colectivă cu parcare la subsol, spațiu comercial la parter și regim de înălțime două niveluri de subsol, parter și șase, respectiv șapte etaje.„Necesitatea proiectului rezultă din cererea crescută, în ultimii ani, de spații de locuire în municipiul Constanța”, se arată în memoriu. Deocamdată, ansamblul rezidențial va cuprinde două corpuri de clădiri, unul cu 82 de unități locative și altul cu 72 unități locative.Tot SC Five Holding SA, alături de SC Mobitom SA, SC Sigma Trading SA și SC Onix Sercom SRL, a solicitat Comisiei de Urbanism din cadrul Primăriei Constanța avizul de intenție privind elaborarea unui nou Plan Urbanistic Zonal în cartierul Inel II, zona Brick - Marvimex.Noul PUZ are în vedere modificarea reglementărilor în vigoare, modificarea și completarea funcțiunilor admise, precum și reorganizarea circulațiilor și acceselor. Five Holding ar intenționa să transforme toată zona Brick, cu piața, magazinul de materiale de construcții și spațiile din jur, într-un cartier rezidențial cu blocuri de cel puțin trei etaje.