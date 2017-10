Mai multe ştiri online: nor radioactiv

Un nor radioactiv de la Cernobîl ar putea ajunge deasupra României

Un nor radioactiv a plecat din zona Cernobîl și este împins de masele de aer către zona țării noastre. Administrația Națională de Meteorologie a transmis, în cursul zilei de ieri, o informare privind circulația aerului deasupra României.Potrivit specialiștilor, este posibil ca un nor de aer poluat de la Cernobîl să ajungă deasupra țării noastre.„În cursul zilei de mâine (n.r. - astăzi, 3 iulie), direcția de deplasare a maselor de aer va fi, în general, de la nord-nord-est spre sud-sud-vest. Rularea modelului de dispersie indică faptul că un nor poluant care s-ar forma în jurul Centralei nucleare de la Cernobîl s-ar putea deplasa, în următoarele 36 de ore, înspre granița de est a țării noastre, dar, deoarece deplasarea ar fi lentă, nu ar pătrunde deasupra teritoriului României”, precizează directorul executiv al ANM, dr. Florinela Georgescu.