Un milion de români suferă de hepatită C

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Numărul românilor cu hepatita C depășește media europeană. Hepatita nu poate fi totdeauna recunoscută de la început, ea manifestându-se, în stare latentă, cu simptome minore, nespecifice. „Te doare capul, ai stări de amețeală, greață, somnolență... Peste tot în lume, incidența hepatitei este în creștere", a declarat dr. Adrian Streinu-Cercel. Specialiștii spun că este o problemă de sănătate publică. Căile de transmitere ale virusului hepatitei C pot fi: instrumentarul medical nesterilizat, sexul neprotejat, sărutul franțuzesc. În cazul a 80% dintre românii infectați, boala se cronicizează, iar un sfert din aceste cazuri devin ciroze. În 5% dintre cazuri, infecția cronică a hepatitei de tip C degenerează în cancer de ficat. Virusul hepatitei C reprezintă o cauză principală a bolii cronice a ficatului. În prezent, aproximativ 200 milioane de persoane din întreaga lume suferă de hepatită C.