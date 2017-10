Un medic din Constanţa, apreciat de specialiştii din străinătate

Un medic din Constanța, apreciat de specialiștii din străinătate

Un medic neurolog de pe secția Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență a primit, săptămâna aceasta, o plachetă de recunoaștere pe zona cercetării efectuate pe boala Parkinson din partea centrului internațional Inc Research. Dr. Any Docu Axelerad este singurul medic din țară premiat pentru merite în efectuarea studiilor clinice pe boala Parkinson. „Am primit această recunoaștere pentru cercetările din ultimii doi ani, care a evidențiat meritele mele, dar și ale spitalului în efectuarea studiilor clinice. Pentru mine, acest lucru înseamnă rodul unei munci titanice, pentru că boala Parkinson este un proiect de suflet de-al meu, la fel de important ca și familia”, a declarat, pentru „Cuget Liber”. specialistul.Tot în cursul acestui an, dr. Docu, împreună cu alți colegi au implementat una dintre cele mai noi metode de tratament în urma căreia simptomatologia bolii Parkinson se ameliorează considerabil chiar după primele 24 de ore de tratament. Noua procedură presupune renunțarea la medicația orală și administrarea acesteia, sub formă de gel, printr-un tub (PEG), direct în duoden. Desigur, în primă fază, pacientul este evaluat din punct de vedere clinic, iar dacă starea de sănătate a bolnavului permite acest lucru, se inițiază intervenția.