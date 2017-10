Un destin dedicat sculpturii. El e artistul care dă viaţă teiului

Un destin dedicat sculpturii. El e artistul care dă viață teiului

George Marincu este un constănțean care practică, cu drag, de mai bine de 30 de ani, sculptura în lemn, o meserie transformată într-un mod de viață, deoarece meșterul nu-și mai poate închipui viața fără bancul său de lucru.Om crescut la țară și obișnuit de mic cu munca la câmp, George Marincu și-a descoperit talentul în clasele primare, la orele de desen. Copilăria petrecută la țară l-a inspirat în această meserie, drept pentru care tema sa preferată rămâne cea rustică.„M-am născut cu acest talent, însă l-am descoperit de-a lungul timpului. În școala generală, mi-a plăcut să desenez planșe destul de mari după modelul impus de către învățător și profesor. Iar apoi am ajuns să desenez cu multă lejeritate și liber, iar desenele au început să aibă sensibilitate și să transmită ceva privitorilor. Temele mele preferate sunt cele rustice, deoarece am copilărit la țară, în Teleorman, iar acolo oamenii supraviețuiau din activitățile zilnice, fie că era vorba de agricultură, grădinărit, fierărit, fie alte activități meșteșugărești”, a povestit George Marincu.În clasa a VII-a, acesta a început să câștige și primii bani din sculpturile pe care le realiza. A renunțat la școală și și-a dedicat viața întreagă ciopliturii în lemn. Astăzi, realizează statuete, tablouri, medalioane, uși, dar și peisaje care redau anumite scene din istorie.„Eram în clasa a VII-a când am început să câștig bani din lucrurile manuale pe care le realizam. Îmi aduc aminte că unchiul meu le vindea vara, pe litoral. Apoi, când am mers la liceu, mi-am dat seama că nu era pentru mine cartea, drept pentru care m-am apucat serios de artizanat și am transformat pasiunea pentru sculptură într-o adevărată meserie, pe care o practic și astăzi. Mi-am dedicat întreaga viață ciopliturii în lemn”, a precizat meșterul.Sculptor în sufragerieMeșterul lucrează acasă, unde și-a amenajat un mic atelier. De ceva vreme, îl ajută și soția, care se ocupă de finisaje, însă pe copii n-a reușit să-i convingă să îmbrățișeze această meserie și nici n-a dorit să-i oblige, fiind conștient că nu oricine poate lucra în acest domeniu. Spune că răbdarea, meticulozitatea și atenția la detalii sunt principalele calități pe care trebuie să le aibă un sculptor. Deși nu aduce profit constant, meseria pe care și-a ales-o meșterul George Marincu este una de suflet, pe care n-ar abandona-o niciodată.„Am acasă un mic atelier de lucru și lucrez împreună cu soția. Ea mă ajută cu finisajele. Copiii mei s-au îndreptat spre alte meserii, pentru că a fi sculptor înseamnă a-ți petrece foarte mult timp în atelier. Nu e ca și cum te prezinți la serviciu la ora șapte, semnezi condica, iar la ora cinci pleci liniștit acasă. Trebuie să fii meticulos, să ai răbdare și să fii atent la detalii, pentru că o lucrare poate dura foarte mult timp, iar banii nu vin în fiecare lună. Sunt anumite perioade ale anului când merge mai bine afacerea”, a explicat George Marincu.Lemnul de tei din Dobrogea stă la baza lucrărilor sale realiste, meșterul având mare grijă și de aspectul vizual, care este foarte important pentru privitori, potențialii clienți.„Lucrez cu lemn de tei din Dobrogea noastră și pun suflet în ceea ce fac. Toate personajele mele sunt realiste. La final, oamenii trebuie să fie atrași de obiect, pentru că aspectul vizual este extrem de important. În anotimpul cald, particip la târgurile de meșteri populari, care se organizează în diferite orașe ale țării”, a transmis meșterul.