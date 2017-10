Un copil bolnav de cancer are nevoie de ajutorul nostru

Un copil de nouă ani, din Poarta Albă, este bolnav de cancer și are nevoie de ajutorul nostru. Valentin Cristian avea șapte ani când medicii i-au depistat o tumoare la rinichiul stâng. De atunci, a început drama familiei Gaju, din Poarta Albă. În iunie 2005, micuțul a fost operat la Spitalul Clinic pentru Copii „Sfânta Maria“, din Iași. A urmat un an de chimioterapie, analize peste analize. În noiembrie 2006, testele au scos la iveală o recidivă locală. Băiețelul a fost operat din nou și a făcut chimioterapie timp de un an. După intervenția chirurgicală, evoluția a fost bună. În prezent, medicii spun că starea lui de sănătate este bună, însă probleme pot apărea oricând. Trebuie să facă investigații repetate. Merge la spitalul din Iași în fiecare lună, pentru analize. Familia Gaju se află într-o situație disperată. Are datorii de 3.000 de lei la rude și cunoștințe. Tocmai de aceea, tatăl copilului a plecat să muncească în agricultură în Spania. Familia Gaju are nevoie de ajutor. Cei care îi pot ajuta, cu orice, îi pot contacta la numărul de telefon 0720.759.945.