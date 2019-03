Un constănţean a câştigat premiul la tragerea LOTO 5/40, cu un bilet de 13,50 lei!

Un constănțean a câștigat premiul la tragerea LOTO 5/40, cu un bilet de 13,50 lei!





La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,36 milioane lei (peste 2,81 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2 milioane lei (peste 438.200 de euro).





La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6,44 milioane lei (aproximativ 1,36 milioane euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 369.400 de lei (peste 77.800 de euro).





La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report cumulat in valoare de peste 82.300 de lei (peste 17.300 de euro), iar la Super Noroc este in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 257.000 de lei (peste 54.200 de euro).







Câștigător din Constanța





La tragerea Loto 5/40 de duminica, 3 martie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 106.215,30 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 13-200 din Constanta si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc, pretul biletului fiind de numai 13,50 lei.





Joi, 7 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la primele trageri loto ale lunii martie Loteria Romana a acordat 21.376 de castiguri in valoare totala de 1.370.592,60 lei.