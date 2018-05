Un cerşetor din Constanţa "câştigă" 300 - 400 de lei pe zi! Tu cât munceşti pentru banii aceştia?

Un cerșetor din Constanța "câștigă" 300 - 400 de lei pe zi! Tu cât muncești pentru banii aceștia?

■ Primăria Constanța a declanșat campania „Spune STOP cerșetoriei!“, pentru descurajarea oferirii de bani pe stradăÎi vedem la colț de stradă, în intersecție, în fața bisericilor, în piețe, în parcările supermarketurilor, oriunde. Sunt copii, adulți, bătrâni, de toate vârstele, toți îmbrăcați ponosit și cu mâna întinsă. Sunt cerșetorii Constanței, parcă din ce în ce mai mulți. Și fiecare are câte o poveste de rupt inima și scos banii din buzunar. Iar constănțenii sunt inimă largă… Așa se face că un cerșetor ajunge să câștige mult mai mult decât un angajat cu normă întreagă, sporuri, bonuri de masă și ore suplimentare, chiar și 300 - 400 de lei pe zi.Reprezentanții Primăriei Constanța i-au luat la întrebări pe cerșetori, iar Poliția Locală i-a luat la ochi și a început să-i gonească și să-i amendeze.„«Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!». Acesta este probabil principiul după care se orientează zecile de cerșetori care profită, de multe ori, de mila constănțenilor care le oferă bani și le încurajează astfel practica. Știați că un cerșetor câștigă chiar și 400 de lei pe zi? Ce ziceți? Spunem Stop cerșetoriei?”, este mesajul pe care îl transmite primăria către constănțeni.Duminică, polițiștii locali au luat la rând bisericile din municipiu și au amendat zeci de cerșetori.„Au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale și au fost confiscați 107,70 de lei, bani proveniți din cerșetorie. Rugăm cetățenii să se alăture campaniei Direcției Generale Poliția Locală Constanța: Spune stop cerșetoriei!”, au făcut un apel reprezentanții Poliției Locale.Probabil că nu există constănțean care să nu fi pus măcar o dată un leu sau 50 de bani, pe stradă, în palma vreunui om cu mâna întinsă. Unii se uită la om și dau doar copiilor sau doar bătrânilor, dar culmea este că trăiesc bine-mersi din cerșetorie și persoane tinere, în putere și apte de muncă.„Copiii mă înduioșează și mereu, dacă le dau un bănuț, le spun să se ducă să își cumpere ceva pentru ei și să nu-i ducă acasă. Deși, cu siguranță, tot pe mâna părinților care-i trimit la cerșit ajung. Le mai dau bătrânilor, că mă gândesc că ei sunt neputincioși, au pensii foarte mici și nu mai pot să muncească. În schimb, mă revolt când văd oameni în toată firea, femei, bărbați, care ar putea să muncească. Nu le dau niciodată bani!”, ne-a mărturisit o constănțeancă.Sunt constănțeni care consideră că și persoanele care dau bani cerșetorilor ar trebui amendate.„Prin milostenia lor nu fac altceva decât să-i încurajeze pe cei care se află în spatele amărâților obligați să stea cu mâna întinsă, indiferent de aspectul vremii sau starea lor de sănătate. Nu degeaba se spune că există o mafie a cerșetorilor. Așteptăm ca poliția să destructureze această mafie!”, ne-a spus Marius Pavel.Și Inspectoratul de Poliție Constanța îi are în vedere pe cerșetori. La finele anului trecut, polițiștii recunoșteau că au făcut dosare penale pentru mulți dintre cei care apelau la mila publicului folosind copii sau persoane cu dizabilități.„Noi facem dosare penale pentru cerșetorie, dar, mai departe, ce se întâmplă cu ele nu mai depinde de noi. Însă anul acesta (n.r. anul trecut – 2017) am avut foarte multe cazuri. Există o preocupare constantă a IPJ în acest sens, se acționează în jurul bisericilor, în cartierele Far, Km 4 - 5, zona Spitalului Județean Constanța, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în intersecții, în zona Gării Constanța”, declarau, la momentul respectiv, reprezentanții IPJ Constanța.