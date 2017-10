Un bebeluş din Constanţa, obligat să poarte numele unui străin

Un bebeluș din Constanța, obligat să poarte numele unui străin

Bucuria de a deveni tătic nu poate fi exprimată în cuvinte. Primele clipe când îți ții pruncul în brațe, când îi simți pulsul sunt unice și nu le vei uita niciodată. Așa au fost și pentru un bărbat din Constanța, Daniel Papp. Are o comoară de fetiță, care s-a născut pe data de 22 iulie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. „A fost născută prin operație de cezariană, iar eu, în calitate de tată, am alergat să-i fac actele. Pe 23 iulie, m-am dus la Registratură la spital să o înregistrez și mi-au zis că că sunt probleme cu actele”, și-a început, trist, povestea. Pentru că apar nume diferite pe certificatul de naștere al mamei și pe buletin, cei de la Registratură au cerut lămuriri. Bărbatul a explicat că mama este divorțată și că nu și-a mai schimbat buletinul, motiv pentru care i s-a cerut să aducă o copie după certificatul de căsătorie și sentința de divorț, dată în 5 iunie anul curent. „Am umblat 13 zile ca să nu rezolv nimic. Mi-am luat și liber de la muncă, dar tot nu am înregistrat copilul pe numele meu. M-am consultat cu avocatul, care mi-a zis că nu am de ce să aduc la registratura spitalului copie după certificatul de căsătorie, așa cum mi-au cerut doamnele din spital, întrucât aș face un uz de fals, fiind anulat”, a adăugat Daniel Papp. Nu-și poate recunoaște copilul și asta-l chinuiește cel mai tare. Susține că este tatăl biologic, că fetița a fost concepută după ce mama a înaintat actele de divorț. „Vreau să-mi declar fetița și nu pot” Codul Familiei spune că dacă hotărârea de divorț a fost dată în mai puțin de 180 de zile de la nașterea copilului, nounăscutul va purta numele fostului soț. „Mă macină faptul că nu pot să-i scot certificat de naștere, practic fetița nu are niciun statul social. Nu înțeleg de ce nu pot să o înregistrez pe numele meu. Dacă se întâmplă ceva cu micuța, ea nu figurează pe nicăieri”, s-a plâns interlocutorul nostru. Daniel Papp a umblat disperat să caute ajutor, a solicitat și audiență la directorul general al SCJU Constanța, nereușind să stea de vorbă cu managerul unității spitalicești, Dan Căpățână. Printre multe discuții cu mai mulți angajați ai spitalului, lui Daniel Papp i s-a explicat că o soluție de moment ar fi ca fetiței să i se elibereze certificat de naștere, însă la numele tatălui să fie trecută o linie. „Am refuzat propunerea pe care mi-au făcut-o miercuri (n.r. 29 iulie), de a-mi elibera un certificat constatator, cu linie la numele tatălui. Eu sunt tatăl ei, de ce nu vor să înțeleagă? Vreau să-mi declar fetița și nu pot. Mă tot întrebau în ce calitate sunt eu la spital. Bătaie de joc! Voi depune o plângere penală împotriva ma-nagerului și a juristei spitalului”, a explicat bărbatul. Contactat la telefon, dr. Dan Căpățână a spus că nu poate să treacă peste lege. „Domnul este concubinul mamei copilului. Nu contest că ar fi tatăl, dar legea spune, în acest caz, că fostul soț este tatăl copilului. Eu îi eliberez fără probleme certificat de naștere, dar mama trebuie să vină la noi și să-l trecem pe fostul soț ca tată. Mai departe să rezolve în instanță”, a lămurit managerul Spitalului Județean Constanța. Mulți ar spune că este un text de lege nedrept, dar procedurile trebuie respectate. Proaspeții părinți ar fi trebuit să se intereseze de prevederile legale și să solicite judecătorului să emită mai repede hotărârea de divorț. Conform articolului 53 din Codul familiei, „copilul născut după desfacerea, declararea nulității sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soț al mamei, dacă a fost conceput în timpul căsătoriei și nașterea sa a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie”.