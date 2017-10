Un bărbat din Techirghiol a distrus un compostor RATC

Nici nu a început bine noul an că actele de vandalism continuă să afecteze Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța (RATC). Joi, Gheorghe Joe, de 49 de ani, din Techirghiol, a stricat un validator electronic, supărat că echipa de controlori i-a cerut biletul de călătorie. Pagubele ajung la 400 euro. Joi, în jurul orei 17,00, un alt autobuz aparținând RATC Constanța a avut de suferit în urma actului de vandalism produs de un bărbat din Techirghiol. „În autobuzul care circula pe linia 40, Pescărie - Gară, a urcat echipa de controlori, în stația Ion Rațiu. O persoană de 49 de ani a refuzat să arate biletul spunând că validatorul electronic este defect, cu toate că mai mulți călători au introdus biletul în compostorul cu pricina. Gheorghe Joe, la un exces de furie, a dat cu piciorul în compostor, stricându-l”, a declarat Timur Ibraim, șeful serviciului tehnic din cadrul regiei. Controloarele au fost neputincioase, singurul lucru pe care au reușit să-l facă fiind acela de a-l ruga pe șofer să blocheze ușa din spate. La gară, un echipaj de poliție de la Secția 3 l-a imobilizat și l-a dus la secție. „Prejudiciul ajunge la aproape 400 de euro, iar regia se constituie parte civilă”, a completat Timur Ibraim. Actul de vandalism s-a produs într-unul din autobuzele noi, achiziționate de autoritățile locale în toamna anului trecut. „Mijloacele de transport în comun sunt pentru toți, au fost aduse prin eforturi financiare ale tuturor constănțenilor și nu vrem să ni le strice alții”, a adăugat șeful serviciului tehnic al RATC Constanța. Am stat de vorbă cu Mihaela Acmula, controlor al regiei care a asistat la incident: „Bărbatul stătea pe scaunul din spate al autobuzului și, când i-am solicitat biletul de călătorie, ne-a spus că avem compostorul stricat, că nu imprimă pe bilet. I-am demonstrat că nu este și a început să țipe, să ne jignească. S-a ridicat în picioare, a apucat cu o mână bara de susținere și a dat un picior la compostor. Am cerut șoferului să blocheze ușa din spate, iar la gară ne-a așteptat un echipaj de poliție”. Trei camere de filmat pe fiecare autobuz De când au fost achiziționate de autoritățile locale din bani publici, noile autobuze marca MAZ au suferit mai multe acte de vandalism, prejudiciul total fiind de 1.000 lei, asta în condițiile în care au fost reparate de regie și nu duse la reprezentant, pentru că reparațiile ar fi depășit 10.000 lei, după cum ne-a detaliat Timur Ibraim. Autobuzele de 212.000 euro au fost vandalizate prima dată de călători la doar două zile de la punerea în funcțiune, pe 20 octombrie 2008. La începutul lunii decembrie, alte patru autobuze au suferit acte de vandalism, Cornel Marin, șeful corpului de control spunându-ne atunci că pagubele depășesc 500 euro. Pentru a evita viitoarele stricăciuni, reprezentanții regiei doresc să monteze camere de filmat în autobuze pentru a-i putea identifica pe vandali. Potrivit informațiilor oferite de Timur Ibraim, „Programul de achiziționare al camerelor de filmat ar urma să fie derulat pe o perioadă de doi ani”. Reprezentanții RATC Constanța susțin că achiziționarea din bani publici de camere de filmat este mai mult decât benefică și că investiția s-ar amortiza rapid.