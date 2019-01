Un An Nou fericit! Tradiții și obiceiuri de 1 ianuarie pentru ca tot anul să fie bun







Tradiția populară spune că de Anul Nou se înnoiesc toate și de aceea oamenii trebuie ca în prima zi din an să-și pună un gând bun, ca să le meargă bine tot anul: "Atunci să te păzești să nu te superi, să nu te sfădești, să fii vesel și tot anul așa vei fi".



Toată lumea știe că în prima zi a anului nu se dau bani. Cine va face acest lucru va cheltui bani întreg anul și nu va avea noroc pe plan financiar.



Purtati bani in buzunar. Noul an trebuie sa va gaseasca cu bani in buzunar. Astfel, veti avea parte de bani tot anul, bucurandu-va de bunastare si castiguri frumoase. De asemenea, nu uitati sa nu e bine sa imprumutati bani in prima zi din an.



Tot în ziua de Sfântul Vasile se zice că este bine să bei mult vin, existând credința că atât cât va bea omul în această zi va avea sânge în obraz în timpul anului.



În ziua de Anul Nou, copiii umblă cu Sorcova din casă în casă, în special pe la cunoscuți, urându-le viață lungă, sănătate și prosperitate. Sorcova era confecționată, la început, din una sau mai multe rămurele de pomi fructiferi (măr, păr, vișin, prun) sau de trandafir, tăiate și puse în apă la înmugurit și înflorit în ziua de Sfântul Andrei (30 noiembrie) sau de Moș Nicolae (6 decembrie). Apoi, sorcova a început să fie realizată dintr-o nuia cu rămurele împodobite cu fire colorate de lână, cu beteală și cu un fir de busuioc în vârf. În Bucovina, sorcova are atașat un colopoțel.



Sorcova, simbol al vegetației de primăvară, este făcută astăzi din hârtie colorată și flori artificiale. Copiii, după ce își sorcovesc părinți și rudele apropiate, pornesc, câte doi-trei, colindatul prin vecini. În timpul uratului, aceștia ating ritmic cu Sorcova ușa sau fereastra, dacă se colindă afară, sau corpul gazdelor, dacă se colindă înăuntru.



După terminarea colindatului, Sorcova se păstrează peste an, ca un lucru sfânt, agățată de peretele de la răsărit al casei, la icoană sau în alt loc curat al gospodăriei.



Un alt obicei este cel al Dezlegării Anului. Grupuri mici sau cete de feciori dezleagă anul și rodul colindând pe ulițe, iar vacarmul pe care-l fac cu bicele, buciumele sau oalele are ca scop înlăturarea forțelor malefice: seceta, tăciunele de grâu, insectele și animalele dăunătoare recoltei. De asemenea, feciorii dezleagă și cununiile, cu un descântec: "Slobozim câșlegiile/ Să mărităm fetele/ Umblați, feciori,/ Să fie pețitori".



Tot la Anul Nou, pe nemâncate, fiecare om trebuie să ia în mână unealta cu care lucrează în timpul anului și s-o mânuiască de trei ori, pentru spor la lucru în anul ce vine.



Și în ceea ce privește vremea, tradiția populară are numeroase interpretări. Astfel, conform tradițiilor, cum este ziua de Anul Nou așa va fi tot anul: bun sau rău. De asemenea, credința populară spune că, dacă în ziua de Anul Nou e ger mare și dacă pe zăpadă se văd multe steluțe, e semn că anul ce urmează va fi bun și vor fi multe cununii.



De asemenea, dacă în ziua de Sfântul Vasile ninge, anul ce urmează va fi unul îmbelșugat, iar dacă este senin și geros, oamenii vor fi sănătoși pe parcursul anului. Totodată, se spune că, dacă noaptea de Anul Nou este "lină și senină", este un semn că noul an va fi unul bun.



De asemenea, o bine cunoscuta superstitie spune ca prima persoana care va trece pragul casei in prima zi din an ne va influenta tot anul. Conform traditiei, persoanele cu parul blond sau roscat aduc ghinion in timp ce cele brunete aduc noroc. De asemenea, daca prima persoana care intra in casa este barbat, anul va fi plin de noroc, in timp ce daca femeile intra primele, acesta va fi plin de ghinion.



Alte superstiții legate de prima zi a anului:



- Nu aruncati nimic din casa in prima zi din an, nici macar gunoiul.



· Nu spalati nimic in prima zi a anului nou.



· Faceti ceva marunt care are legatura cu munca in prima zi a anului.



· Nu tricotati, nu coaseti, nu spalati haine in prima zi a anului nou.



· Aveti grija sa aveti pe masa si in casa crengute de vasc, aducatoare de noroc.



· Aduce noroc sa mancati carne de porc si linte de Anul Nou.



· Nu dormiti in noaptea de Revelion, altfel veti fi somnorosi tot anul.



· Nu plangeti sub nicio forma in prima zi din an, altfel veti avea un an cu evenimente triste.











sursa: realitatea.net

Un An Nou fericit! Tradiția populară spune că de Anul Nou se înnoiesc toate și de aceea oamenii trebuie ca în prima zi din an să-și pună un gând bun, ca să le meargă bine tot anul: "Atunci să te păzești să nu te superi, să nu te sfădești, să fii vesel și tot anul așa vei fi".