Umilinţe la intrarea în Spitalul Judeţean Constanţa

Umilințe la intrarea în Spitalul Județean Constanța

Externalizarea serviciului de pază a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța a fost finalizată, astfel că, de săptămâna trecută, unitatea sanitară are paznici noi. Iar dacă tot au înlocuit foștii angajați ai spitalului cu agenți de pază de la Zip Escort, conducerea spitalului a restricționat și accesul în cea mai mare unitate sanitară din județ. Interzis pentru presă! Vizați de aceste restricții sunt atât mass-media - reporterii, chiar dacă sunt acreditați, nu mai au voie să intre în spital decât în timpul orelor de vizită -, dar și rudele bolnavilor. În ceea ce privește mass-media, explicația oferită de reprezentanții SCJU a fost că „au existat plângeri de la pacienți că le-a fost încălcată intimitatea și de la medici, că nu pot desfășura activitatea medicală în condiții corespunzătoare” (!) - potrivit dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al spitalului. Decizia nu este însă finală, membrii Consiliului de Administrație al spitalului urmează să se întrunească, în cursul acestei săptămâni, pentru a stabili care vor fi „circuitele” unde vor avea acces reporterii, cât și orarul. Iată când pot fi încălcate regulile În privința rudelor bolnavilor internați în spital, lucrurile sunt însă clare: nu au acces decât după ora 14,00. Astfel, de luni până vineri, orele de vizită sunt între 14,00 și 16,00, interval în care accesul rudelor în spital este gratuit. Între orele 16,00 și 20,00, vă puteți vizita rudele bolnave doar după ce plătiți un bon de 5 lei, pe care îl prezentați apoi agenților de pază. În zilele de sâmbătă și duminică, orele de vizită sunt între 13,00 și 16,00. Regulile acestea stricte pot fi încălcate doar în situații „excepționale”, după cum ne-a spus angajata spitalului, responsabilă cu eliberarea bonurilor de intrare: dacă pacienții trebuie externați sau dacă le aduceți „sacoșa de medicamente”. Chiar și așa, tot este recomandat, ca să nu aveți probleme, după cum a arătat salariata unității sanitare, să aveți „ceva” la mână prin care să vă dovediți spusele - adică biletul de externare sau un bilețel de la medic, pe care scrie cât de important este ca pacientul să primească medicamentele pe care le aduceți. Experiența neplăcută a unui proaspăt tătic Noile reguli stricte, dar mai ales atitudinea agenților de pază îi indignă pe cei care au fost nevoiți să ajungă, în ultimele zile, la spital. Daniel Aron, un constănțean devenit de curând tată, ne-a scris: „Având soția însărcinată și venindu-i sorocul, ne-am adresat, cum era normal și firesc, fiind plătitori de asigurări sociale, personalului sanitar care se autointitulează «adevărați profesioniști», pentru a-i fi acordată soției asistența medicală cuvenită. Îmi este LEHAMITE de tot ce este în această instituție sanitară de prim rang, cum spun ei. Începând de la acei cerberi de la firma privată, cu cefe late și mușchi umflați, continuând cu liftierele mereu obosite, plictisite și stresate, dar care revin la sentimente mai bune dacă le îndeși unul sau doi lei pentru un drum către etajele superioare și apoi cu personalul medical auxiliar, care are același comportament precum liftierele, care stau la taclale, cafele și bârfă (…). M-am simțit umilit când, după nașterea copilului, am încercat să îi aduc soției o lenjerie de pat și ceva schimburi personale. M-am lovit de refuzul categoric al acelor «căpoși» cu cefe late, mult mai potriviți și făcuți să lucreze în agricultură sau pe șantierele autostrăzilor. Spun sec «pe aici nu se trece», amintindu-mi de un citat celebru al unui general român din Primul Război Mondial. Nu vor să priceapă că eram NEVOIT să îi duc soției acele obiecte personale, nu intenționam să îi fac vizite de curtoazie. Este strigător la cer ca după o operație, în cazul nostru relativ simplă, să te așezi într-un pat cu o lenjerie INFECTĂ și ÎMPUȚITĂ. Le doresc ca, peste un timp, să fie în aceeași postură neplăcută și jenantă prin care trec eu în aceste zile. RUȘINE, RUȘINE, RUȘINE!”. Restricții avem, condiții ba! Inițiativa reprezentanților spitalului de a restricționa accesul în spital, pentru a asigura desfășurarea unei activități medicale normale, este de înțeles. Dar, în condițiile actuale, când nu există o recepție unde rudele să poată obține informațiile necesare despre pacienți și unde să aștepte, într-un cadru civilizat, când familia este cea care asigură, de fapt, tratamentul bolnavilor venind cu sacoșele de medicamente, materiale sanitare, ba chiar și cu lenjeria de pat, când numărul asistentelor este insuficient, iar rudele sunt cele care stau la căpătâiul bolnavilor imobilizați, restricția nu face decât să îngreuneze situația bolnavilor și să întindă și mai mult nervii rudelor lor.