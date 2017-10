Ultimele colţuri sălbatice de natură - plajele Tuzla şi Corbu – vor dispărea

Ultimele colțuri sălbatice de natură - plajele Tuzla și Corbu – vor dispărea

Mii de metri pătrați de nisip de culoarea aluminiului neșlefuit, stăpânit doar de buruieni înalte dau farmec ultimelor colțuri sălbatice din natură: plajele Corbu și Tuzla. Sălbăticia locului ar putea dispărea. Valurile mării ar putea să lovească în beach baruri. Betonul ar putea înghiți și ultimul colț de plajă virgin de pe litoral. Secretarul de stat pentru turism, Lucia Morariu, a declarat că spațiul insuficient de pe litoral în raport cu numărul tot mai mare de turiști va determina amenajarea unor noi plaje, la Tuzla și Corbu. Plaja Tuzla este ferită de ochii trecătorului. Ca să ajungi pe nisipul virgin ai de mers vreme de zeci de minute pe un drum de pământ, străjuit de mărăcini, asta dacă nu știi să apuci pe drumul asfaltat în urmă cu câțiva ani de primărie, anume pentru turiștii de week – end care ajung pe malul mării. E rândul caselor de vacanță să spargă monotonia drumului. Făcute din lemn, construcțiile ușoare sunt aruncate pe diguri. Ca să ajungi pe plajă mai aluneci pe un drum de pământ și, în sfârșit, poți să pui piciorul pe plajă. Ieri, doar câțiva turiști se bucurau de locul sălbatic. Ne-au zis că sunt constănțeni și că au auzit de acest colț de la prieteni. „Ar pieri tot farmecul dacă s-ar amenaja plajele”, ne-a mărturisit bărbatul îmbrăcat doar în slip, care nu se mai sătura să privească valurile. Nimeni nu se încumeta să înfrunte marea. Valurile aduceau la țărm doar o spumă albă, înșelă-toare. Pe nisip, doar urmele pașilor noștri. Case de vacanță fără apă și lumină Urcăm la mal. În curtea unei căsuțe de vacanță doi bărbați sporovăiesc în fața unui șpriț. Spun că nu le aparține casa și nici nu vor să-și decline identitatea. Nu au apă potabilă, nici lumină. „Noroc că aseară s-a întunecat pe la 10" – spun ei. Apa și-o aduc din oraș, în bidoane de plastic. Își toarnă apă dintr-o cană. La fel procedează și când se spală pe dinți. Nici telefonul mobil nu are semnal. Erau complet rupți de lume: „Ce a făcut Steaua aseară?” – sunt bărbații curioși. I-a bucurat victoria grupării roș – albastre. Am urcat dealul și la întoarcere am dat de strada asfaltată în urmă cu câțiva ani. Era singura din comună pe care se putea circula omenește. Nici o altă uliță nu a primit un tratament mai bun. Casele de vacanță au început să apară în zona de plajă a comu-nei Tuzla după 1990. În prezent, o căbănuță se vinde cu 1.000 dolari. Nu oferă condiții de lux, nici măcar apă și lumină, însă este tocmai bună pentru un refugiu de week- end. Viceprimarul localității Tuzla, Marian Sărăcilă, ne-a spus că toată plaja este cuprinsă în planul urbanistic general al primăriei, făcând parte din domeniul privat al primăriei Tuzla. „Mai avem nevoie de un aviz de la Zona Costieră”, ne mărturisește vicele. PUG-ul care are nevoie de avizul de mediu emis de Agenția Regională de Mediu de la Galați mai cuprinde și trei diguri și un port de agrement. Vile de vacanță ilegale Terenul de la malul mării aparținea cândva de un ocol silvic. Pentru ca plaja să reintre în proprietatea Tuzlei, s-a cumpărat teren situat pe la marginea localității Ion Corvin, care apoi a fost cedat ocolului silvic, în schimbul plajei. Plaja are o lungime de trei kilometri. Lățimea plajei variază între cinci și 20 de metri. Viceprimarul localității ne-a spus că plaja va putea fi amenajată, însă mai întâi ar trebui construite diguri în lățime de 60 de metri. Viceprimarul spune că toate cele peste 100 căsuțe de turism care s-au ridicat în zonă sunt ilegale, întrucât primăria nu a eliberat nici o autorizație de construcție, fiind vorba, în marea majoritate, de „șmecheri” din alte zone ale țării. 20 de kilometri de plajă virgină la Corbu Cea de-a doua plajă virgină este cea care delimitează localitatea Corbu. În lungime de 20 de kilometri, în fiecare week-end, câteva sute de turiști și localnici se retrag din fața lumii dezlănțuite. 