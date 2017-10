Ultima tranşă de tichete sociale pentru nevoiaşi

Ultima tranșă de tichete sociale pentru nevoiași

Noiembrie este ultima lună din acest an când constănțenii nevoiași care beneficiază de tichete de masă, le vor primi. De precizat că prin intermediul acestui program, vor primi tichete valorice toți cei care beneficiau până acum de pachete cu alimente. Ei primesc prin poștă, de opt ori pe an, câte patru tichete în valoare totală de 40 de lei, cu care își pot achiziționa toate alimentele de care au nevoie. Finanțarea programului se face din bugetul local, a declarat șeful Serviciului Public de Asistență Socială (SPAS), Iulia Zahariciuc. Beneficiarii programului sunt persoane fizice cu domiciliul sau reședința în județul Constanța.Pentru a putea intra în posesia tichetelor, cei interesați trebuie să se încadreze într-una din următoarele categorii: persoanecare au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 1.000 de lei. Apoi, pot intra în posesia banilor persoanele fără niciun venit care au minim 60 de ani, persoanele cu handicap grav sau accentuat, cei care beneficiază de venit minim garantat stabilit și persoanele care au calitatea de reprezentant legal al familiei care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei, în baza Legii nr. 277/2010. În această categorie intră inclusiv soțul sau soția reprezentantului legal sau alte persoane aflate în situații de dificultate și care au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani. O persoană are dreptul o singură dată la beneficiul social, indiferent în câte dintre categoriile menționate se încadrează.