Ultima săptămână în care-ţi mai poţi găsi un loc de muncă la Târgul Virtual Cariere în Alb

Ultima săptămână în care-ți mai poți găsi un loc de muncă la Târgul Virtual Cariere în Alb

Careers in White International cunoscut în România ca și Cariere în Alb anunță că duminică, 21 decembrie, este ultima zi în care personalul medical din întreaga lume își poate găsi jobul dorit prin intermediul târgului virtual. Ofertele salariale de top rămân cele pentru doctori și asistenți medicali. Astfel, un doctor poate primi până la 150.000 de euro brut pe an, în funcție de țara unde aplică, specializarea medicală și nivelul de experiență, iar un asistent medical se poate aștepta la oferte de până la 44.000 de euro brut pe an. Numărul țărilor în care personalul medical poate să aplice este și el foarte mare. Începând de la oferte din nordul Europei: Danemarca, Norvegia, Suedia, până la vestul și centrul Europei: Anglia, Irlanda, Germania, Austria, Elveția, Franța și chiar și în Orientul Mijlociu, în Arabia Saudită, Dubai și Abu Dhabi.„Am creat această platformă ca să facilităm experiența unui târg de cariere real. Candidații pot accesa direct compania de recrutare dorită și au posibilitatea de a comunica cu aceștia în timp real prin intermediul chat-ului care este încorporat în platformă. Pe lângă asta, aceștia pot vedea informații legate de firma de recrutare cât și secvențe video despre aceștia pentru a le dovedi cât de încredere este postul pe care aceștia îl oferă”, declară Bogdan Covaliu, manager general.Avantajele pe care platforma le oferă sunt multe. Candidații pot economisi timp prin rapiditatea platformei și în timp ce își caută job-ul perfect, aceștia au siguranța datelor personale. Cu ajutorul unei conexiuni la internet, participanții târgului pot purta conversații private cu recrutorii în totală confidențialitate și confort, iar aceste avantaje au ajutat deja peste 3.000 de candidați să își găsească locul de muncă visat.