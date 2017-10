Ultima şansă să scăpaţi de hârbul din curte! A repornit Programul Rabla

Ultima șansă să scăpați de hârbul din curte! A repornit Programul Rabla

Dacă nu ați reușit încă să scăpați de automobilul vechi, mai aveți o șansă anul acesta. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a dispus suplimentarea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național - Rabla Clasic 2016 cu 3.538 de noi note de înscriere destinate exclusiv persoanelor fizice. Aceasta este a treia suplimentare a Programului din anul acesta.„Această nouă suplimentare, în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei, confirmă succesul istoric pe care l-a înregistrat, anul acesta, programul Rabla. Cumulând bugetul inițial al programului și suplimentările din iulie și octombrie, ne așteptăm să depășim 25.000 de bene-ficiari, până la sfârșitul anului.Interesul față de programul Rabla continuă să fie foarte ridicat și mă bucur că am reușit să identificăm resursele pentru a înlocui și mai multe mașini vechi cu autovehicule noi, mai puțin poluante”, a declarat Cristiana Pașca Palmer, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.Pentru Rabla Clasic rămâne în vigoare prima de casare de 6.500 de lei, cu posibilitatea accesării suplimentare a două eco-bonusuri. Este vorba despre un eco-bonus de 750 de lei care poate fi adăugat primei de casare în situația în care românii aleg să-și cumpere o mașină al cărei motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km și un eco-bonus în valoare de 1.500 de lei pentru situația în care populația optează pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.Dacă mașina nouă respectă ambele criterii, un cetățean poate beneficia de ambele eco-bonusuri, putând să ajungă, cu tot cu prima de casare, la o finanțare de 8.750 de lei care va fi suportată de Agenția Fondului de Mediu din costul mașinii noi.În ce privește programul Rabla Plus, dedicat mașinilor electrice, suplimentarea bugetului pentru Rabla Clasic oferă cetățenilor care doresc să achiziționeze o mașină electrică un beneficiu cumulat de aproape 6.000 de euro. Practic, constănțenii care vor să aleagă o mașină care nu poluează beneficiază din partea AFM de două tipuri de eco-tichete: unul de 5.000 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou electric-hibrid și unul de 20.000 de lei pentru mașinile noi sută la sută electrice.Cele două axe ale programului pot fi accesate separat sau combinat. În situația în care un cetățean deține o mașină veche pentru casat și dorește să achiziționeze un autoturism nou sută la sută electric sau nou electric hibrid, va beneficia de un sprijin financiar de aproximativ 6.000 de euro, deoarece va primi, concomitent, atât prima de casare de 6.500 de lei, cât și eco-tichetul de 20.000 de lei sau cel de 5.000 de lei.Notele de înscriere vor putea fi introduse de către producătorii validați începând cu data de 23 noiembrie, ora 12, iar facturile aferente acestora vor fi emise numai începând cu data de 9 decembrie 2016.De asemenea, a fost prelungită data până la care proprietarii persoane fizice și juridice se pot înscrie la producători, și anume până cel târziu la data de 10 decembrie 2016. Nota de înscriere este valabilă maximum 120 de zile de la emiterii, însă fără a se depăși data de 15 decembrie 2016, iar data-limită pentru depunerea ultimei cereri de decontare din cadrul Programului este 15 decembrie 2016.În plus, a fost introdusă posibilitatea prelungirii, până la data de 31 martie 2017, a valabilității contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate de către producătorii validați cu Administrația Fondului pentru Mediu.Producătorii validați care vor să bene-ficieze de prelungirea valabilității con-tractelor pentru finanțare nerambursabilă până la 31 martie 2017 și depunerea ultimei cereri de tragere în 15 decembrie 2016 sunt invitați la sediul Administrației Fondului pentru Mediu pentru semnarea actelor adiționale, începând cu 21 noiembrie 2016.