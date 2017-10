UItima speranţă a pensionarilor sărmani. "Se împrumută ca să supravieţuiască"

UItima speranță a pensionarilor sărmani. "Se împrumută ca să supraviețuiască"

Pensiile mici, cheltuielile mari la întreținere și problemele de sănătate care implică tratamente și medicamente scumpe reprezintă câteva motive pentru care pensionarii din Constanța se adresează cu încredere Casei de Ajutor Reciproca Pensionarilor pentru a împrumuta bani, pe care îi pot returna în cel mult doi ani.Cei mai mulți dintre pensionari n-au lăsat pe ultima sută de metri pregătirile pentru Sărbătorile Pascale și, conștienți fiind că le rămân prea puțini bani din pensii pentru bucatele de pe masa festivă, aceștia s-au prezentat din timp la Casa de Ajutor Reciproc pentru a-și depune actele și primi banii. Astfel, numai în luna martie au trecut pragul casei peste 700 de pensionari.„Anul trecut, în aprilie, am avut 638 de împrumuturi, iar luna aceasta, până în prezent, avem 212, ceea ce înseamnă că lucrurile vor sta aproximativ la fel ca anul trecut. În luna martie, au fost 726 de pensionari, dintre care 200 n-au avut nevoie de girant, iar cei mai mulți oameni ni s-au adresat la sfârșitul lunii martie, deoarece aveau nevoie de bani pentru a se pregăti cum se cuvinte pentru Sărbătorile Pascale. Cei 200 au venit și au luat cât au avut fondul, însă ceilalți 500 au venit cu giranții, iar acolo lucrurile au mers mai greu”, a precizat Mariana Păculea, șef serviciu financiar contabil la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, din Constanța.Ce sume pot împrumuta pensionariiDacă în prima jumătate a lunii aprilie oamenii nu s-au îngrămădit la ghișee, după sărbători aceștia s-au prezentat din nou în număr mare, însă mulți au plecat acasă dezamăgiți, deoarece au cerut sume prea mari în raport cu pensiile prea mici.„După sărbători au venit iarăși mulți oameni la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Unii au venit doar să se intereseze. Mulți vor să ridice sume mari, însă au pensii mici. Mai sunt și persoane care vor să se înscrie cu pensii de handicap sau de boală, dar nu le putem înscrie, deoarece rămân fără pensii, iar noi nu putem face popriri, că nu avem de unde. Anul acesta, am făcut aproape 50 de popriri și mai avem de recuperat încă bani de anul trecut”, a menționat Mariana Păculea.Potrivit acesteia, constănțenii împrumută frecvent 600, 1.000, 3.000, dar și 6.000 de lei, însă cei mai mulți dintre pensionari nu beneficiază de sume mai mari de 3.000 de lei, deoarece au pensiile mici. Dobânzile sunt calculate în funcție de sumele împrumutate și de numărul de rate rambursabile. Spre exemplu, la un împrumut maxim, de 6.000 de lei, într-un an de zile dobânda ajunge la 510 lei, iar dacă perioada se mai prelungește cu o jumătate de an, atunci dobânda sare la aproximativ 720 de lei. Oamenii cares-au gândit să apeleze la ajutorul casei trebuie să se prezinte cu ultimul cupon de pensie, cu actul de identitate și cu carnetul de membru. De asemenea, în multe situații este nevoie și de un girant. În funcție de suma împrumutată, pensionarii au la dispoziție 18 luni sau doi ani să returneze banii. În caz contrar, ajung să li se pună poprire pe pensii.„Cei care au pensie până în 500 de lei pot ridica maximum 2.000 de lei, cei care au între 500 și 800 de lei pot ridica până la 3.000 de lei, iar cei cu pensia mai mare de 800 de lei pot beneficia și de 6.000 de lei. Pensionarii trebuie să se prezinte la noi cu cuponul de pensie, buletinul și carnetul de membru. Este nevoie și de un girant pensionar. Banii îi pot primi în aceeași zi și îi pot returna în termen de 18 luni. Dacă suma e mai mare de 3.000 de lei, atunci banii pot fi returnați în doi ani”, a explicat Mariana Păculea.