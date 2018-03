Uită-te pe cer în această noapte. Va fi un spectacol deosebit!

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Un fenomen astronomic rar se înregistrează astăzi. „Luna albastră” răsare pentru a doua și ultima dată anul acesta.Potrivit specialiștilor, discul plin va fi vizibil la începutul după-amiezii. Prima lună albastră a putut fi admirată pe 31 ianuarie. Fenomenul se va mai repeta doar în anul 2020. Numele de Lună albastră este dat celei de-a doua Luni pline care apare într-o singură lună calendaristică. Iar asta se repetă cam la fiecare doi ani și jumătate. Însă culoarea discului lunar nu se schimbă în albastru, ci rămâne între alb pal și gălbui.Numele de Lună albastră este dat celei de-a doua Luni pline care se produce într-o singură lună calendaristică, un fenomen ce are loc, în medie, la fiecare doi ani și jumătate.Folosirea expresiei "Lună albastră" ca referință pentru acest eveniment astronomic a rezultat dintr-o eroare apărută în paginile publicației Sky and Telescope din 1946. Expresia a făcut apoi ocolul lumii, cauzând o veritabilă fascinație în rândul publicului, iar numele ei a fost dat unui cocktail și unui sortiment de bere foarte bine vândut în Statele Unite. Expresia din limba engleză "once in a blue Moon" descrie un eveniment extrem de rar.