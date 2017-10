Turul României cu maşina electrică. Peste 800 de puncte de încărcare, finalizate în 2016

Turul României cu mașina electrică. Peste 800 de puncte de încărcare, finalizate în 2016

6.000 de puncte de alimentare a mașinilor electrice vor fi realizate, la nivel național, în următorii trei ani, astfel încât oricine dorește să poată traversa țara cu autovehiculul fără să consume alt fel de combustibil.Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat Ghidul Programului de dezvoltare a infrastructurii de încărcare a autovehiculelor electrice și hibrid - Infrastructură de alimentare verde”. Astfel, primăriile, instituțiile publice și agenții economici pot dezvolta, în perioada următoare proiecte de infrastructură de alimentare verde după regulile descrise în ghidul de finanțare. Acestea vor putea fi depuse pentru finanțare în perioada 15 septembrie - 15 oc-tombrie 2016, la sediul Administrației Fondului pentru Mediu.Programul „Infrastructură de alimentare verde” a fost realizat în conformitate cu reglementările UE și pune bazele viitoarei rețele naționale de puncte de alimentare pentru autovehicule electrice din România.Programul a fost conceput ca unul multianual, cu o țintă indicativă de 6.000 de puncte de alimentare instalate în rețea, până în anul 2020. Acesta este finanțat prin AFM și beneficiază, pentru anul 2016, de suma de 70 de milioane de lei, sumă care va acoperi instalarea a circa 420 de stații de încărcare cu putere normală și alte 420 de stații de încărcare rapidă.Transport sută la sută electric„Am creat un întreg pachet, care să răspundă țelului european privind promovarea transporturilor cu zero emisii. Programele Rabla plus și Infrastructură de alimentare verde au forța de a rupe barierele care au ținut pe loc dezvoltarea transportului urban verde în România și de a face tranziția tot mai mult în viitor de la carburant la curentul electric. Vrem ca, pe măsură ce punctele de încărcare vor fi finalizate, să le actualizăm într-o hartă online pe care orice șofer să o poată consulta înainte de a pleca spre orice destinație”, a declarat Cristiana Pașca Palmer, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.Programul este destinat persoanelor juridice, respectiv primăriilor din localități cu mai mult de 50.000 de locuitori, instituțiilor publice și agenților economici din astfel de orașe, dar și agenților economici ale căror sedii sociale sau puncte de lucru au acces direct la autostrăzi, drumuri europene și drumuri naționale.Fiecare dintre acești beneficiari poate aplica la AFM pentru insta-larea de puncte de încărcare și poate beneficia de finanțarea a 80 la sută din costurile unui astfel de proiect. Suma maximă pe care o poate solicita o primărie, instituție publică sau agent economic este de 900.000 de lei, adică aproximativ 200.000 de euro.„Suntem convinși că, imediat ce rețeaua va fi activă și va permite traversarea României de la un capăt la altul, cu o mașină 100 la sută electrică, cu costuri de sub 50 de lei, acest mod de transport va deveni o opțiune importantă pentru mult mai mulți români. Ne dorim ca primăriile să joace un rol important în acest program, să aplice și să contribuie la tranziția către orașe inteligente”, a adăugat ministrul Mediului.