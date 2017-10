Turiştii români, invitaţi să descopere Bucovina

Turiștii români, invitați să descopere Bucovina

Este an de criză, iar tendința tuturor este să strângă punga și să nu mai călătorească, să nu mai plece în concediu. Tocmai pentru că este an de criză, agenția de turism Icar Tours și lanțul hotelier Best Western propun românilor să-și „descopere” țara natală. Drept pentru care, au lansat, începând din această lună, programul „Descoperă Bucovina cu Best Western”. „Programul nostru își propune să pună în valoare zonele unice din Bucovina, mănăstirile, drumul vinului. Ne adresăm în primul rând românilor din țară, dar și celor din diasporă”, a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de lansare a proiectului, Florin Bărhălescu, director Icar Tours Iași. Astfel, turiștii vor putea parcurge traseul Iași - Gura Humorului - Botoșani - Iași, vizitând mănăstirile și împrejurimile și vor fi cazați la hotelurile Best Western. Turiștilor li se pun la dispoziție trei pachete: clasic (patru zile), gold (cinci zile) și premium (șase zile) - cu cât vor alege un sejur mai lung, cu atât oferta va fi mai diversificată. Vor fi vizitate mănăstirile Voroneț, Humor, Moldovița, Sucevița, dar și Cetatea Sucevei, Mănăstirea Putna și mina de la sare Cacica etc. „Pentru luna mai avem o ofertă specială, pachetul clasic este de 195 de euro/persoană, pentru grupurile de zece persoane”, a mai afirmat Florin Bărhălescu. Acesta este primul program, în viitor urmând ca cele două societăți să dezvolte și programul „Descoperă Dobrogea”. Zile gratuite de vacanță Tot ieri, Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a lansat programul „Zile gratuite de vacanță”. „Turiștii pot plăti pentru cinci zile, de exemplu, și să petreacă un sejur de șase sau șapte zile, la cele mai mici prețuri. Programul se desfășoară însă numai prin agențiile de turism. Nu vorbim doar de vacanța pe litoral, ci și de agroturism sau de turismul balnear”, a afirmat Corina Martin, președinte ANAT.