Turiştii din staţiunea Mamaia, preocupaţi de reciclare

Turiștii din stațiunea Mamaia, preocupați de reciclare

Turiștii care își petrec vacanța pe litoral sunt tot mai atenți la ce lasă în urmă. Campania de conștientizare „ExtravaCANza - Și mama reciclează!”, desfășurată de Every Can Counts, a contribuit la colectarea a 1.500 kg de doze din aluminiu, de trei ori mai mult decât în ediția din anul precedent. Cu ajutorul unui aparat inteligent de reciclare a dozelor, turiștii din stațiunea Mamaia au putut recicla dozele pe care le-au consumat, contribuind în acest fel la păstrarea curățeniei în zonele de vacanță. Peste 14.000 de premii au fost oferite celor care au colectat în cele nouă zile de campanie.Prin campania „ExtravaCANza - Și mama reciclează!”, în fiecare an, turiștii sunt informați cu privire la importanța colectării și reciclării dozelor din aluminiu. În acest an, peste 15.000 de turiști au fost informați cu privire la desfășurarea campaniei și s-au implicat în activitățile desfășurate, colectare de doze, activități sportive și de divertisment.În cadrul campaniei, organizatorii au instalat în stațiunea Mamaia, un aparat inteligent de colectare a dozelor din aluminiu, prin care turiștii au putut recicla dozele pe care le-au consumat. În urma campaniei, au fost colectate 1.500 kg de doze din aluminiu, de trei ori mai multe decât în 2016, care vor contribui la producerea de doze noi. Turiștii care au contribuit la această acțiune au fost recompensați cu peste 14.000 de premii instant și premii oferite prin tragere la sorți.„Ediția din acest an a campaniei «ExtravaCANza - Și mama reciclează!» este de departe cea mai importantă din punct de vedere al cantităților de doze colectate. Ne bucurăm că am colectat de trei ori mai mult decât anul precedent și continuăm să facem reciclarea mai ușoară, nu doar pentru turiști, ci pentru toată lumea”, a declarat Adina Magsi, director Every Can Counts, organizatorul campaniei.Campania face parte dintr-o amplă campanie națională destinată promovării, colectării și reciclării dozelor din aluminiu.