Turismul, uitat de noul Guvern. De ce se tem operatorii din industrie

Operatorii din turism se tem că turismul va fi neglijat în perioada următoare, neavând un minister și nefiind inclus în vreun minister din noul Guvern.„Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) constată cu neplăcută surprindere că turismul nu se mai regăsește în numele niciunui minister din noul guvern, după un an în care s-au luat cele mai bune măsuri pentru turism din ultimele două decenii. Considerăm că acest domeniu merită dacă nu un minister în sine, independent, măcar să figureze în numele unuia dintre ministerele existente, așa cum s-a întâmplat până acum”, precizează repre-zentanții FPTR.Astfel, patronatele se tem că anul 2016 va fi unul în care turismul va fi neglijat și va pierde trendul pozitiv care ar fi urmat, firesc, măsurilor stimulative care s-au luat în acest an, cele mai importante dintre acestea fiind reducerea TVA la pachetele turistice la 9 la sută și punerea în aplicare a normelor pentru emiterea voucherelor de vacanță.„Pentru industria turismului, 2015 a fost cel mai fructuos an din punct de vedere al realizărilor legislative din ultimii 20 de ani. Actele legislative nu s-ar fi putut aproba dacă nu ar fi existat o comunicare foarte bună cu ministrul Economiei, Comerțului și Turismului, Mihai Tudose. Sperăm ca noul ministru al Economiei să continue ce a început Mihai Tudose și ne dorim să ducem la bun sfârșit punctele menționate în protocolul de colaborarea dintre FPTR, minister și autoritatea pentru turism. Comunicarea eficientă este singurul criteriu care poate duce la performanță”, a declarat președintele FPTR, Mohammad Murad.