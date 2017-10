Turismul la negru este în floare. Preşedintele CCIR, Mihai Daraban, propune impozitarea exponenţială a proprietarilor de vile

4

Mostenire

Intr-un club al pensionarilor,prin anul 2010,Mazare a tinut sa le precizeze seniorilor si senioarelor ca el da voie sa-si inchirieze locuintele la negru pentru ca numai asa sarmanii(adica seniorii) isi pot "completa veniturile".Au urmat aplauze prelungite,cantece ,dansuri si au curs multe lacrimi.Mazare era pe vremea aia un mic Ceausescu local.El era si alfa si omega,el stabilea plafonul impozitelor locale,el stabilea cine plateste impozit,el stabilea cine trebuie sa moara,Mazare era izvorul vietii.Pe vremea aia Mihai Daraban era la butoane(cred) la Camera de Comert Constanta si in spatele lui Mazare se aflau doi scoleri care isi luau notite cu seriozitate.Scolerii erau Dobre&Tatii,menestrul de azi al Turismului adica Emanatul lui Mazare si Decebal Fagadau,adica Cel ales de Mazare sau Fagadau cel Fericit de Mazare.Pe vremea aia,toti scolerii au stat cuminti si l-au aplaudat pe Mazare cel care a dat frau liber evaziunii fiscale in turismul local.Uite-i ce curati sunt ei,scolerii lui Mazare dupa aproape sapte ani.La Mamaia au fost construite zeci,sute de apartamente toate pentru inchiriat pe timpul verii fara plata taxelor locale.Asta a fost inventia lui Mazare ,Cel regretat de Dragnea.Cand am spus ca golanii astia sunt nemuritori,ca sunt mereu proaspeti ori se reinventeaza dupa fiecare catastrofa,nu am gresit.